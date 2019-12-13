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Суд оставил под стражей замминистра здравоохранения Ростовской области
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РИА Новости

Суд оставил под стражей замминистра здравоохранения Ростовской области

11:35 13.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек – РИА Новости. Ростовский областной суд в пятницу оставил под стражей замминистра здравоохранения Ростовской области Станислава Беседовского, проходящего по делу о превышении полномочий вместе с министром здравоохранения региона Татьяной Быковской, сообщил журналистам представитель суда.
Быковскую и Беседовского задержали в конце ноября по подозрению в превышении должностных полномочий. Районный суд отправил министра под домашний арест, а ее зама – под стражу до 27 января 2020 года. Защита Беседовского обжаловала решение.
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"Постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 29 ноября 2019 года об избрании Беседовскому меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения", - сказал он.
По данным районного суда Ростова-на-Дону, с сентября 2017 по январь 2018 года подозреваемые лоббировали интересы ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону" по заключению муниципальных контрактов с минздравом области на вывоз и обеззараживание медицинских отходов, что ограничивало конкуренцию при проведении конкурса.
В конце октября Федеральная антимонопольная служба заявила, что в Ростовской области выявлены "признаки антиконкурентного соглашения" между минздравом, организаторами торгов и неким "хозяйствующим субъектом". Дело касается закупок на утилизацию медицинских отходов в 2017-2018 годах.
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