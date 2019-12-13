Суд оставил под стражей замминистра здравоохранения Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек – РИА Новости. Ростовский областной суд в пятницу оставил под стражей замминистра здравоохранения Ростовской области Станислава Беседовского, проходящего по делу о превышении полномочий вместе с министром здравоохранения региона Татьяной Быковской , сообщил журналистам представитель суда.

Быковскую и Беседовского задержали в конце ноября по подозрению в превышении должностных полномочий. Районный суд отправил министра под домашний арест, а ее зама – под стражу до 27 января 2020 года. Защита Беседовского обжаловала решение.

"Постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 29 ноября 2019 года об избрании Беседовскому меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения", - сказал он.

По данным районного суда Ростова-на-Дону , с сентября 2017 по январь 2018 года подозреваемые лоббировали интересы ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону" по заключению муниципальных контрактов с минздравом области на вывоз и обеззараживание медицинских отходов, что ограничивало конкуренцию при проведении конкурса.