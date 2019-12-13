Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T11:34+0300
https://ria.ru/20191213/1562346883.html
Эксперт призвала Россию развивать торговлю без оглядки на санкции ЕС
https://cdn23.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:0:3058:1721_1036x0_80_0_0_76ea136f34950ad8776fc2cfe45aa3d8.jpg
РИА Новости

Эксперт призвала Россию развивать торговлю без оглядки на санкции ЕС

11:34 13.12.2019
301
© РИА Новости / Владимир СергеевФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. России стоит выстраивать торговую политику и усиливать конкурентные преимущества, невзирая на продление санкций ЕС, в ближайшее время ситуация с санкциями вряд ли улучшится, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил продление Евросоюзом на полгода экономических санкций против России. По его словам, ЕС "считает, что выполнение минских соглашений остается чрезвычайно важным пунктом, в отношении которого мы будем очень внимательными".
Депутат Государственной Думы Елена Панина
09:51
В Госдуме назвали продление ЕС санкций против России абсурдным
"Продление санкций ЕС против России было ожидаемым: Европа не является независимым объединением стран, а во многом зависит от политики, правила которой пишутся за океаном в США. Более того, глобальный передел рынков ещё далеко не окончен, поэтому политика санкционного давления одних стран на другие будет длиться достаточно долгое время", - полагает Новикова.
"Сюда же можно отнести сложные отношения между США и Китаем, которые также оказывают свое давление на торговую политику Европы. В связи с этим, в ближайшие несколько лет не стоит ожидать каких-то глобальных изменений, а важно заняться выстраиванием своей торговой политики с целью усиления конкурентных преимуществ РФ на международной арене", - подчеркнула она.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
1220002
Обсудить 0
Реакция на санкцииСанкцииСанкции в отношении РоссииЕвросоюзРоссия
Рекомендуем
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
США и КНР подпишут проект торгового соглашения в пятницу, сообщает СМИ
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Венгрия потеряла восемь миллиардов долларов из-за санкций против РФ
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский ответил на слова Путина про газ
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
Глава МИД Китая призвал США "остыть" и пересмотреть свою политику
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Эксперт прокомментировал резолюцию ООН о неразмещении оружия в космосе
Дизель-электрическая подводная лодка Петропавловск-Камчатский
Forbes оценил новейшую российскую подлодку
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев высмеял ответ Зеленского на слова Путина о газе
Верховный суд Великобритании
Суд в Британии закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова отметила предвзятость зарубежных СМИ в освещении событий в РФ
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали запуск США запрещенной ДРСМД ракеты
Вид на здание государственного совета Крыма в городе Симферополе
В Крыму заявили, что ЕС пошел ва-банк, продлив санкции
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
12:46На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе
12:45На юге Москвы загорелся склад с тканями на площади 200 "квадратов"
12:45В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
12:43В Москве умер один из близнецов, ожидавших трансплантацию почек
12:42Песков назвал критерии, по которым Путин оценивает работу губернаторов
12:40В Германии один человек погиб при взрыве в жилом доме
12:39Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме
12:38Путин может принять участие в запуске железнодорожного движения в Крым
12:34В Кремле прокомментировали сообщения о рекордной убыли населения
12:29Клинцевич прокомментировал запуск США запрещенной ДРСМД ракеты
12:29Эксперт прокомментировал продление санкций ЕС против России
12:28Тайский массаж включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО
12:27Юмашев не согласовывает с Кремлем выступления о Путине, заявил Песков
12:25Архангельский губернатор заявил о дефиците медиков первичного звена
Лента новостейМолния