Эксперт призвала Россию развивать торговлю без оглядки на санкции ЕС

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. России стоит выстраивать торговую политику и усиливать конкурентные преимущества, невзирая на продление санкций ЕС, в ближайшее время ситуация с санкциями вряд ли улучшится, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил продление Евросоюзом на полгода экономических санкций против России. По его словам, ЕС "считает, что выполнение минских соглашений остается чрезвычайно важным пунктом, в отношении которого мы будем очень внимательными".
"Продление санкций ЕС против России было ожидаемым: Европа не является независимым объединением стран, а во многом зависит от политики, правила которой пишутся за океаном в США. Более того, глобальный передел рынков ещё далеко не окончен, поэтому политика санкционного давления одних стран на другие будет длиться достаточно долгое время", - полагает Новикова.
"Сюда же можно отнести сложные отношения между США и Китаем, которые также оказывают свое давление на торговую политику Европы. В связи с этим, в ближайшие несколько лет не стоит ожидать каких-то глобальных изменений, а важно заняться выстраиванием своей торговой политики с целью усиления конкурентных преимуществ РФ на международной арене", - подчеркнула она.
1 сентября 2017, 14:00Введение санкций против России и ответные шаги