Эксперт призвала Россию развивать торговлю без оглядки на санкции ЕС

"Продление санкций ЕС против России было ожидаемым: Европа не является независимым объединением стран, а во многом зависит от политики, правила которой пишутся за океаном в США. Более того, глобальный передел рынков ещё далеко не окончен, поэтому политика санкционного давления одних стран на другие будет длиться достаточно долгое время", - полагает Новикова.

"Сюда же можно отнести сложные отношения между США и Китаем, которые также оказывают свое давление на торговую политику Европы. В связи с этим, в ближайшие несколько лет не стоит ожидать каких-то глобальных изменений, а важно заняться выстраиванием своей торговой политики с целью усиления конкурентных преимуществ РФ на международной арене", - подчеркнула она.