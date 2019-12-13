Творческая встреча с народным артистом России Эммануилом Виторганом

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16 декабря в 17:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдёт творческая встреча с народным артистом России Эммануилом ВИТОРГАНОМ, приуроченная к его 80-летнему юбилею, который состоится 27 декабря.