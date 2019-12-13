Творческая встреча с народным артистом России Эммануилом Виторганом

В мероприятии также примет участие супруга артиста Ирина МЛОДИК.
За свою карьеру актер снялся более чем в ста фильмах. Всем запомнились его роли в комедиях Константина Бромберга "Чародеи" и Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди". Более полувека блистательная игра, мастерство импровизации, умение точно воплотить режиссерский замысел восхищают зрителей разных поколений.
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
За свою карьеру актер снялся более чем в ста фильмах. Всем запомнились его роли в комедиях Константина Бромберга "Чародеи" и Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди". Более полувека блистательная игра, мастерство импровизации, умение точно воплотить режиссерский замысел восхищают зрителей разных поколений.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/