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Творческая встреча с народным артистом России Эммануилом Виторганом
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РИА Новости

Творческая встреча с народным артистом России Эммануилом Виторганом

11:21 13.12.2019 (обновлено: 11:24 13.12.2019)
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16 декабря в 17:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдёт творческая встреча с народным артистом России Эммануилом ВИТОРГАНОМ, приуроченная к его 80-летнему юбилею, который состоится 27 декабря.
В мероприятии также примет участие супруга артиста Ирина МЛОДИК.
За свою карьеру актер снялся более чем в ста фильмах. Всем запомнились его роли в комедиях Константина Бромберга "Чародеи" и Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди". Более полувека блистательная игра, мастерство импровизации, умение точно воплотить режиссерский замысел восхищают зрителей разных поколений.

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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