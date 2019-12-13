Соловьев высмеял ответ Зеленского на слова Путина о газе

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в Telegram невысоко оценил шутку президента Украины Владимира Зеленского в ответ на слова Владимира Путина о газе.
Ранее президент России по итогам встречи в "нормандском формате" процитировал детское стихотворение "А у нас в квартире газ, а у вас?.. И у вас есть, и будет", говоря о перспективах заключения контракта на транзит голубого топлива.
"А у нас газопровод. И в этом баланс", — заявил спустя несколько дней Зеленский в передаче "Право на власть" на канале "1+1".
"Три дня думал-думал-думал и выдавил шуточку, так ведущая еще и подыграть нормально не смогла", — написал Соловьев.
В рамках саммита лидеров стран "нормандской четверки" прошли переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам главы Украины, газовый вопрос "удалось разблокировать".
Киев, как отмечается, согласен получить выплату трех миллиардов долларов по решению арбитража в Стокгольме газом.
Действующий контракт на транзит российского газа истекает в конце 2019 года.
Москва настаивает, что новый договор может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже, а также прекращения судебных разбирательств.
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