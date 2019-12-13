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2019-12-13T11:18+0300
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Соловьев высмеял ответ Зеленского на слова Путина о газе
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РИА Новости

Соловьев высмеял ответ Зеленского на слова Путина о газе

11:18 13.12.2019
29517
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Телеведущий Владимир Соловьев . Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в Telegram невысоко оценил шутку президента Украины Владимира Зеленского в ответ на слова Владимира Путина о газе.
Ранее президент России по итогам встречи в "нормандском формате" процитировал детское стихотворение "А у нас в квартире газ, а у вас?.. И у вас есть, и будет", говоря о перспективах заключения контракта на транзит голубого топлива.
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
09:22Сказано в эфире
Эксперт предположил, есть ли будущее у транзита газа через УкраинуПрезидент Украины выразил уверенность, что Москва и Киев в итоге достигнут договоренности по транзиту газа. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Михаил Беляев.
"А у нас газопровод. И в этом баланс", — заявил спустя несколько дней Зеленский в передаче "Право на власть" на канале "1+1".
"Три дня думал-думал-думал и выдавил шуточку, так ведущая еще и подыграть нормально не смогла", — написал Соловьев.
В рамках саммита лидеров стран "нормандской четверки" прошли переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам главы Украины, газовый вопрос "удалось разблокировать".
Киев, как отмечается, согласен получить выплату трех миллиардов долларов по решению арбитража в Стокгольме газом.
Действующий контракт на транзит российского газа истекает в конце 2019 года.
Москва настаивает, что новый договор может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже, а также прекращения судебных разбирательств.
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
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"Нормандский" саммит в ПарижеВладимир Соловьев (телеведущий)Telegram (приложение)Владимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваСтокгольм (город)РоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Увы, я живу в России с момента рождения, и, если Вы не в курсе, у нас в стране многие люди не получают газ. Зато мы очень любим поднимать вопросы о доставке газа в Европу и снабжению Украины.
13 декабря, 11:52
ВДВладислав Д.
2520009
Продолжение стихотворения по Зе : А у нас газопровод, только он без газа вот. Может Байден денег даст, чтобы появился газ.
13 декабря, 12:05
Vagner Tusk
2150002
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