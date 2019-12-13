МИД предупредил россиян о демонстрациях во Франции и Чехии

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. МИД России предупредил россиян о демонстрациях во Франции и Чехии, в связи с чем ожидаются повышенные меры безопасности, и о забастовке железнодорожников в Бельгии.
"Франция – 14 декабря, на фоне продолжающейся общенациональной забастовки, в Париже и Международном аэропорту Шарль-де-Голль (CDG) намечены акции сторонников движения "желтые жилеты"; массовые скопления людей; повышенные меры безопасности", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
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В административных центрах Чехии 16 декабря, а 17 декабря – в столице Праге планируются демонстрации гражданских активистов, в связи с чем возможно усиление мер безопасности в популярных туристических местах, предупредило ведомство.
Также в МИД сообщили, что в Бельгии 18-19 декабря планируется общенациональная забастовка железнодорожников, ожидаются сбои регулярного движения поездов: задержки отправления/изменения в расписании; повышенная нагрузка на альтернативные виды транспорта.