Соцзащита просит ограничить права родителей жившей в больнице девочки

На сайте "Медузы" был опубликован материал о пятилетней девочке, которая всю жизнь провела в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" (ПМЦ), так как мать считает ребенка неизлечимо больным. По данным издания, в январе 2019 года ПМЦ впервые обратился в органы опеки с информацией о девочке, она может быть выписана домой, но родители опасаются за ее здоровье и боятся забирать ее, при этом они оплачивали проживание девочки в отдельной палате и услуги нянь. Ранее сообщалось, что органы опеки попросят провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу в отношении родителей девочки и готовят иск об ограничении родительских прав.