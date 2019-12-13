Соцзащита просит ограничить права родителей жившей в больнице девочки

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Соцзащита просит ограничить в правах родителей, которые пять лет держали дочь в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы.
"В суде зарегистрирован иск отдела социальной защиты населения района Арбат к Юрию Зинкину и Татьяне Максимовой, категория дела - ограничение родительских прав", - сказали в суде.
Иск пока не принят к производству.
Ранее пресс-служба ГК "Мать и дитя" сообщила, что здоровью девочки ничего не угрожает.
На сайте "Медузы" был опубликован материал о пятилетней девочке, которая всю жизнь провела в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" (ПМЦ), так как мать считает ребенка неизлечимо больным. По данным издания, в январе 2019 года ПМЦ впервые обратился в органы опеки с информацией о девочке, она может быть выписана домой, но родители опасаются за ее здоровье и боятся забирать ее, при этом они оплачивали проживание девочки в отдельной палате и услуги нянь. Ранее сообщалось, что органы опеки попросят провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу в отношении родителей девочки и готовят иск об ограничении родительских прав.