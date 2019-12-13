В Подмосковье проверят обстоятельства гибели трех человек при пожаре

Отмечается, что 13 декабря в деревне Чулково городского округа Раменское произошло возгорание дачного дома. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела трех человек. Установлено, что погибшими являются 80-летняя хозяйка дома, её 50-летняя дочь и их 60-летний знакомый.