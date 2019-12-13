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В Подмосковье проверят обстоятельства гибели трех человек при пожаре
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РИА Новости

В Подмосковье проверят обстоятельства гибели трех человек при пожаре

10:57 13.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Следователи организовали проверку после гибели трех человек при пожаре в деревне Чулково, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.
Отмечается, что 13 декабря в деревне Чулково городского округа Раменское произошло возгорание дачного дома. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела трех человек. Установлено, что погибшими являются 80-летняя хозяйка дома, её 50-летняя дочь и их 60-летний знакомый.
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"По данному факту... организована проверка. В настоящее время продолжается осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов. Устанавливается очаг и причины возникновения возгорания. Планируется назначение и проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз", - говорится в сообщении.
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Московская областьПроисшествия
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