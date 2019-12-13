ЦБ отозвал лицензии у двух банков

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Центробанк с 13 декабря отозвал лицензии у Кранбанка (Иваново) и "Невского народного банка" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
Поводом для такого решения в отношении Кранбанка стало то, что тот допускал нарушения в области противодействия отмыванию доходов, а также, как предполагается, занимался выводом активов. Кроме того, банк занижал величину резервов на случай возможных потерь.
"Невский народный банк", по заявлению регулятора, утратил капитал из-за хищения значительной части активов — трех миллиардов рублей. Кроме того, он также нарушал законы.
Кранбанк занимает 204-е место в российской банковской системе, "Невский народный банк" — 317-е. Обе финансовые организации были участниками системы страхования вкладов.
Выплаты вкладчикам обоих банков начнутся не позже 27 декабря.