На Сахалине 31 декабря объявили выходным днем

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 дек — РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поддержал предложение жителей сделать 31 декабря выходным днем, сообщает пресс-служба главы региона.
Он подписал соответствующий указ, которым рекомендует руководителям всех организаций и учреждений перенести рабочий день со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря.
Как отмечается, такое решение губернатор принял в ответ на многочисленные обращения жителей в соцсетях.
"Тридцать первого декабря островитяне готовятся к Новому году — накрывают на стол, приглашают гостей и наводят порядок в доме. Как правило, заниматься этим приходится вечером, после работы. Думаю, будет правильным, если сахалинцы и курильчане в этот день отдохнут от трудовой деятельности и спокойно подготовятся к любимому всеми празднику", — процитировала Лимаренко его пресс-служба.
Ранее последний день года объявили выходным в Томской, Кировской, Курганской, Псковской, Владимирской областях, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Хакасии и некоторых других регионах.
Депутаты от ЛДПР предложили сделать 31 декабря выходным на законодательном уровне, а также попросили премьер-министра перенести выходной на этот день постановлением правительства. Но, как пояснил министр труда Максим Топилин, кабмин принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре, а сейчас это сделать уже нельзя из-за различных режимов работы и бюджетных расходов. Впрочем, добавил министр, сделать 31 декабря выходным может каждый работодатель.
Согласно законодательству, 31 декабря рабочий день будет на час короче, так как за ним следует нерабочий праздничный день. Первым рабочим днем в следующем году станет четверг, 9 января.
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