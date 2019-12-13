На Сахалине 31 декабря объявили выходным днем

Ёлочная игрушка на Новогодней ёлке на Соборной площади Кремля в Москве

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 дек — РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поддержал предложение жителей сделать 31 декабря выходным днем, сообщает пресс-служба главы региона.

Он подписал соответствующий указ, которым рекомендует руководителям всех организаций и учреждений перенести рабочий день со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря.

Как отмечается, такое решение губернатор принял в ответ на многочисленные обращения жителей в соцсетях.

"Тридцать первого декабря островитяне готовятся к Новому году — накрывают на стол, приглашают гостей и наводят порядок в доме. Как правило, заниматься этим приходится вечером, после работы. Думаю, будет правильным, если сахалинцы и курильчане в этот день отдохнут от трудовой деятельности и спокойно подготовятся к любимому всеми празднику", — процитировала Лимаренко его пресс-служба.

Ранее последний день года объявили выходным в Томской, Кировской, Курганской, Псковской, Владимирской областях, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Хакасии и некоторых других регионах.

Депутаты от ЛДПР предложили сделать 31 декабря выходным на законодательном уровне, а также попросили премьер-министра перенести выходной на этот день постановлением правительства. Но, как пояснил министр труда Максим Топилин, кабмин принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре, а сейчас это сделать уже нельзя из-за различных режимов работы и бюджетных расходов. Впрочем, добавил министр, сделать 31 декабря выходным может каждый работодатель.