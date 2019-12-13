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Суд оставил под арестом имущество по делу о прорыве дамб в Сибири
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РИА Новости

Суд оставил под арестом имущество по делу о прорыве дамб в Сибири

08:02 13.12.2019
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© МЧС РоссииНа месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края
На месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края
© МЧС России
КРАСНОЯРСК, 13 дек - РИА Новости. Красноярский краевой суд оставил под арестом более 130 килограммов сырья с драгметаллами и машину Lexus компании "Сисим" для выплаты пострадавшим при прорыве дамб в Курагинском районе.
"Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции постановил оставить решение коллег Ленинского районного суда Красноярска без изменения, а жалобу адвоката в интересах ООО "Сисим" без удовлетворения, поскольку постановлением следователя от 11 декабря 2019 года ООО "Сисим" признано гражданским ответчиком по данному уголовному делу", - говорится в сообщении на сайте суда.
Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели "Сисим" произошло 19 октября на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Пострадавшими признаны 23 человека. Погибли 17 человек, трое пропали без вести. В Щетинкинском сельсовете был введен режим ЧС.
Ранее Ленинский суд Красноярска наложил арест имущество предприятия "Сисим" - на более чем 132 килограмма сырья, содержащего драгметаллы и машину Lexus для выплат пострадавшим или других имущественных взысканий. Юрист компании подал апелляцию в краевой суд.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
10 декабря, 07:45
В Красноярском крае сняли режим ЧС, введенный после прорыва дамб
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Красноярский краевой судРоссияКрасноярскКурагинский районПроисшествия
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