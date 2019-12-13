Суд оставил под арестом имущество по делу о прорыве дамб в Сибири

"Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции постановил оставить решение коллег Ленинского районного суда Красноярска без изменения, а жалобу адвоката в интересах ООО "Сисим" без удовлетворения, поскольку постановлением следователя от 11 декабря 2019 года ООО "Сисим" признано гражданским ответчиком по данному уголовному делу", - говорится в сообщении на сайте суда.

Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели "Сисим" произошло 19 октября на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Пострадавшими признаны 23 человека. Погибли 17 человек, трое пропали без вести. В Щетинкинском сельсовете был введен режим ЧС.