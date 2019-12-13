В Крыму выразили сожаление из-за продления санкций Евросоюза

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Продление экономических санкций против России вызывает лишь сожаление, что лидеры Евросоюза не в состоянии остановить антироссийскую инерцию, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Лидеры ЕС на саммите в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против России на полгода. Согласно процедурам, политическое решение будет документально оформлено в течение недели-двух, затем будет опубликовано и вступит в силу. Предыдущим решением санкции были продлены до 31 января 2020 года.
"Вызывает лишь сожаление, что сила антироссийской инерции столь велика, что лидеры стран Евросоюза не могут ее остановить. Будем надеяться на то, что это продление состоится в последний, в крайнем случае, предпоследний раз", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, встреча в "нормандском" формате наглядно показала, кто выступает за мирное урегулирование всех конфликтов в Европе, а кто "валяет дурака".
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.