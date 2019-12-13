В Крыму выразили сожаление из-за продления санкций Евросоюза

Лидеры ЕС на саммите в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против России на полгода. Согласно процедурам, политическое решение будет документально оформлено в течение недели-двух, затем будет опубликовано и вступит в силу. Предыдущим решением санкции были продлены до 31 января 2020 года.

"Вызывает лишь сожаление, что сила антироссийской инерции столь велика, что лидеры стран Евросоюза не могут ее остановить. Будем надеяться на то, что это продление состоится в последний, в крайнем случае, предпоследний раз", - сказал РИА Новости Молохов.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.