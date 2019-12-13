Эмиссар США на переговорах с талибами возмутился терактом в Баграме

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Cпецпредставитель Cпецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад на переговорах с представителями афганского радикального движения "Талибан" в Катаре выразил крайнее возмущение терактом рядом c авиабазой НАТО в Баграме.

Заложенная в автомобиль бомба взорвалась рядом с авиабазой НАТО в среду утром. Жертвами взрыва стали два человека, более 70 погибли. Талибы взяли на себя ответственность за нападение.

"Когда я сегодня (в четверг) встретился с талибами, я выразил крайнее возмущение атакой в Баграме… "Талибан" должен показать, что он желает откликнуться на стремление Афганистана к миру и имеет возможность для этого. Мы берем небольшую паузу, чтобы проконсультироваться с их лидерами по этому ключевому вопросу", - написал Халилзад в Twitter

Таким образом он подтвердил слова представителя политофиса "Талибана" в Дохе Сухейля Шахина, который ранее заявил, что делегации талибов и США прервали проходящие в Катаре переговоры на несколько дней для консультаций.

В понедельник близкий к талибам источник сказал РИА Новости, что движение "Талибан" и Соединенные Штаты могут подписать мирное соглашение на этой неделе и запустить первое 48-часовое прекращение огня в Афганистане. В воскресенье талибы объявили, что после трехмесячного перерыва в Дохе возобновились переговоры с США.