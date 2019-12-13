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Эмиссар США на переговорах с талибами возмутился терактом в Баграме
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РИА Новости

Эмиссар США на переговорах с талибами возмутился терактом в Баграме

07:11 13.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Cпецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад на переговорах с представителями афганского радикального движения "Талибан" в Катаре выразил крайнее возмущение терактом рядом c авиабазой НАТО в Баграме.
Заложенная в автомобиль бомба взорвалась рядом с авиабазой НАТО в среду утром. Жертвами взрыва стали два человека, более 70 погибли. Талибы взяли на себя ответственность за нападение.
"Когда я сегодня (в четверг) встретился с талибами, я выразил крайнее возмущение атакой в Баграме… "Талибан" должен показать, что он желает откликнуться на стремление Афганистана к миру и имеет возможность для этого. Мы берем небольшую паузу, чтобы проконсультироваться с их лидерами по этому ключевому вопросу", - написал Халилзад в Twitter.
Таким образом он подтвердил слова представителя политофиса "Талибана" в Дохе Сухейля Шахина, который ранее заявил, что делегации талибов и США прервали проходящие в Катаре переговоры на несколько дней для консультаций.
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В понедельник близкий к талибам источник сказал РИА Новости, что движение "Талибан" и Соединенные Штаты могут подписать мирное соглашение на этой неделе и запустить первое 48-часовое прекращение огня в Афганистане. В воскресенье талибы объявили, что после трехмесячного перерыва в Дохе возобновились переговоры с США.
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
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Залмай ХалилзадАфганистанДохаТалибанСШАВ мире
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