В Таиланде женщина украла ребенка, чтобы скрыть выкидыш от мужа

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Жительница Жительница тайского города Пхангнга решилась на кражу чужого ребенка для того, чтобы скрыть факт выкидыша от мужа. Об этом пишет Mirror

В ноябре 2019 года у 27-летней Шривалак Акетхамсатин случился выкидыш, о чем она испугалась сказать супругу. Девушка продолжала делать вид, что все еще беременна. В декабре она сообщила мужу, что отправилась в больницу рожать и останется там на ночь.

В медучреждении девушка познакомилась с семейной парой, у которой только что родилась девочка. Следующим утром Шривалак попросила разрешить ей погулять с их ребенком. Воспользовавшись ситуацией, она выкрала малышку, после чего отвела ее домой к своему мужу, который поверил, что это была его дочь.