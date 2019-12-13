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В Таиланде женщина украла ребенка, чтобы скрыть выкидыш от мужа
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РИА Новости

В Таиланде женщина украла ребенка, чтобы скрыть выкидыш от мужа

02:42 13.12.2019
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© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери
© Depositphotos / inarik
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Жительница тайского города Пхангнга решилась на кражу чужого ребенка для того, чтобы скрыть факт выкидыша от мужа. Об этом пишет Mirror.
В ноябре 2019 года у 27-летней Шривалак Акетхамсатин случился выкидыш, о чем она испугалась сказать супругу. Девушка продолжала делать вид, что все еще беременна. В декабре она сообщила мужу, что отправилась в больницу рожать и останется там на ночь.
В медучреждении девушка познакомилась с семейной парой, у которой только что родилась девочка. Следующим утром Шривалак попросила разрешить ей погулять с их ребенком. Воспользовавшись ситуацией, она выкрала малышку, после чего отвела ее домой к своему мужу, который поверил, что это была его дочь.
Однако побег Шривалак из больницы попал на камеру видеонаблюдения. В этот же день на глазах у изумленного мужчины полицейские арестовали женщину, которая призналась в похищении ребенка. Ей грозит до пяти лет тюремного заключения.
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