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Посол США Пайетт поддержал Грецию в споре с Турцией о шельфе
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РИА Новости

Посол США Пайетт поддержал Грецию в споре с Турцией о шельфе

00:37 13.12.2019
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© Фото : пресс-служба Министерства национальной обороны Греции Посол США в Греции Джеффри Пайетт во время посещения порта Александруполис
Посол США в Греции Джеффри Пайетт во время посещения порта Александруполис
© Фото : пресс-служба Министерства национальной обороны Греции
АФИНЫ, 13 дек – РИА Новости. Посол США в Афинах Джеффри Пайетт поддержал Грецию в споре с Турцией, заявив журналистам, что населенные острова имеют морские зоны и континентальный шельф, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандум по морским зонам. В Греции называют меморандум незаконным и утверждают, что он не имеет какой-либо силы.
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Турция опубликовала карту морских зон "с учетом турецко-ливийского меморандума", которая не принимает во внимание морские зоны островов. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что меморандум основан на международном праве, а острова не могут создавать зоны морской юрисдикции за пределами их территориальных вод. По словам Аксоя, например, небольшой греческий остров Кастелоризо, "как предполагается, создает зону морской юрисдикции в 4 тысячи раз больше, чем его собственная площадь".
Права Греции на морские зоны ее островов установлены международным правом и не подлежат обсуждению, заявил 2 декабря официальный представитель министерства иностранных дел Греции Александрос Генниматас, комментируя эти высказывания. По его словам, попытки Турции ликвидировать морские зоны островов - таких как Крит, Родос, Карпатос, Кастелоризо или даже целых островных государства – с помощью разных уловок, вроде недействительных двусторонних меморандумов, не имеют международно-правовых последствий.
США явно выступают против утверждений Анкары относительно меморандума с правительством Триполи и континентального шельфа островов, сказал Пайетт журналистам.
"Мы получили эти тексты (меморандумов) и завершили юридический анализ меморандума Турции и Ливии. Правовая точка зрения США заключается в том, что утверждения турецкого правительства о морских зонах и континентальном шельфе отличаются от нашего юридического анализа и юридического анализа Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву в том, что касается статуса островов", - сказал Пайетт.
"Населенные острова в соответствии с обычным международным правом имеют право на такой же подход, что и континентальные территории", - добавил посол.
По его словам, "правильный подход" к этим вопросам заключается не в односторонних декларациях, которые игнорируют позиции других государств, в данном случае Египта и Греции, а в диалоге.
В беседе с журналистами Пайетт подчеркнул также важность для Соединенных Штатов Соглашения о сотрудничестве в области взаимной обороны (MDCA) между Грецией и США, а также военно-морской базы Суда на Крите.
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Джеффри ПайеттЛивияГрецияТурцияСШАВ мире
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