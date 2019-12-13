Посол США Пайетт поддержал Грецию в споре с Турцией о шельфе

Посол США в Греции Джеффри Пайетт во время посещения порта Александруполис

© Фото : пресс-служба Министерства национальной обороны Греции Посол США в Греции Джеффри Пайетт во время посещения порта Александруполис

Турция опубликовала карту морских зон "с учетом турецко-ливийского меморандума", которая не принимает во внимание морские зоны островов. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что меморандум основан на международном праве, а острова не могут создавать зоны морской юрисдикции за пределами их территориальных вод. По словам Аксоя, например, небольшой греческий остров Кастелоризо, "как предполагается, создает зону морской юрисдикции в 4 тысячи раз больше, чем его собственная площадь".

Права Греции на морские зоны ее островов установлены международным правом и не подлежат обсуждению, заявил 2 декабря официальный представитель министерства иностранных дел Греции Александрос Генниматас, комментируя эти высказывания. По его словам, попытки Турции ликвидировать морские зоны островов - таких как Крит, Родос, Карпатос, Кастелоризо или даже целых островных государства – с помощью разных уловок, вроде недействительных двусторонних меморандумов, не имеют международно-правовых последствий.

США явно выступают против утверждений Анкары относительно меморандума с правительством Триполи и континентального шельфа островов, сказал Пайетт журналистам.

"Мы получили эти тексты (меморандумов) и завершили юридический анализ меморандума Турции и Ливии. Правовая точка зрения США заключается в том, что утверждения турецкого правительства о морских зонах и континентальном шельфе отличаются от нашего юридического анализа и юридического анализа Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву в том, что касается статуса островов", - сказал Пайетт.

"Населенные острова в соответствии с обычным международным правом имеют право на такой же подход, что и континентальные территории", - добавил посол.

По его словам, "правильный подход" к этим вопросам заключается не в односторонних декларациях, которые игнорируют позиции других государств, в данном случае Египта и Греции, а в диалоге.