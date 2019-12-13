Джоан Роулинг удивила всех необычным макияжем

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Создательница Гарри Поттера появилась с необычным для себя макияжем на премьере документального фильма HBO "В поисках пути домой" (Finding the Way Home), . Создательница Гарри Поттера появилась с необычным для себя макияжем на премьере документального фильма HBO "В поисках пути домой" (Finding the Way Home), сообщает Daily Mail.

У писательницы были ярко красные блестящие губы, бледное лицо, большие накладные ресницы и рыжие волосы. Издание назвало ее новую внешность "волшебной".

Создателей документального фильма, на премьеру которого пришла Роулинг, вдохновил благотворительный фонд писательницы Lumos, который борется за то, чтобы ни один ребенок не оставался в детском доме.