Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-13T03:18+0300
https://ria.ru/20191213/1562331137.html
Джоан Роулинг удивила всех необычным макияжем
https://cdn24.img.ria.ru/images/156233/03/1562330335_0:120:2951:1780_1036x0_80_0_0_aa45ddaf0c1bb8a07d480b932b87a52a.jpg
РИА Новости

Джоан Роулинг удивила всех необычным макияжем

03:18 13.12.2019
148
© AFP 2019 / Angela WeissБританская писателница Дж. К. Роулинг на премьере фильма HBO "Поиск пути"
Британская писателница Дж. К. Роулинг на премьере фильма HBO Поиск пути
© AFP 2019 / Angela Weiss
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Создательница Гарри Поттера появилась с необычным для себя макияжем на премьере документального фильма HBO "В поисках пути домой" (Finding the Way Home), сообщает Daily Mail.
У писательницы были ярко красные блестящие губы, бледное лицо, большие накладные ресницы и рыжие волосы. Издание назвало ее новую внешность "волшебной".
Создателей документального фильма, на премьеру которого пришла Роулинг, вдохновил благотворительный фонд писательницы Lumos, который борется за то, чтобы ни один ребенок не оставался в детском доме.
В картине показана судьба восьми детей из разных стран, которые вновь обрели семью после того, как побывали в сиротских учреждениях.
Lady Gaga
7 декабря, 02:16Культура
Леди Гага пришла на открытие салона красоты в экстремальном наряде
000000
КультураСтиль жизниНовости культурыГарри ПоттерДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)
Рекомендуем
Кадр из проморолика к фильму Путешествие доктора Дулиттла
Роберт Дауни – младший провел кастинги с животными
Новорожденный
В Красноярске массажистка сломала ноги семимесячному ребенку
Кадр из фильма Стриптизерши
Дженнифер Лопес заплакала, узнав о номинации Гильдии киноактеров США
Мужчина с ослом на одной из улиц города Ия на острове Санторини
В Греции тяжелым туристам грозит штраф за катание на ослах
Руки ребенка и матери
В Таиланде женщина украла ребенка, чтобы скрыть выкидыш от мужа
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
Пентагон опубликовал видео первого испытания ранее запрещенной ракеты
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
ГА ООН приняла три российские резолюции о демилитаризации космоса
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока
Вид на Ригу
Латвийский политик оценил последствия плохих отношений с Россией
Смартфон прислал видео грабителя
В Перми украденный смартфон прислал хозяину видео с похитителем
Двуглавая змея, которую обнаружил житель китайской провинции Хэбэй
В Индии местные жители не отдают герпетологам опасную двуглавую кобру
Китовая тюрьма в бухте Средняя в Приморье
Создатели приморской "китовой тюрьмы" выплатили 65 млн рублей штрафов
Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге участника свадебного кортежа подозревают в стрельбе
Здание ООН в Нью-Йорке
В ООН приняли резолюцию России, связанную с контролем над вооружениями
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
Зеленский сожалеет, что ТНТ не покажет полностью сериал "Слуга народа"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:12Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до трех тысяч "квадратов"
13:11Парламент ДНР принял Гражданский кодекс
13:10Архангельский губернатор: за восемь лет работы я стал другим человеком
13:08Меркель поздравила Джонсона с победой на выборах
13:08На юге Москвы обрушилась кровля горящего склада с тканями
13:08На юге Сирии трое детей погибли, подорвавшись на мине
13:07В МИД заявили, что в Париже Зеленскому не удалось поменять "Минск-2"
13:05Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам
13:04В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием
13:04Глава МИД Израиля поздравил Джонсона с "исторической победой"
13:02Ростехнадзор не выявил нарушений промбезопасности после ЧП на "Дружбе"
13:02В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
12:59Полиция назвала предварительную версию взрыва в жилом доме в Германии
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
12:46На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе
Лента новостейМолния