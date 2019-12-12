На Кубани лишат господдержки бизнес, нарушающий миграционные законы

КРАСНОДАР, 12 дек - РИА Новости. Закон о лишении господдержки предпринимателей - нарушителей миграционного законодательства принят в Краснодарском крае, говорится в сообщении администрации региона.
Уточняется, что ужесточение ответственности за использование нелегальной рабочей силы введено по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева. "Теперь физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям за нарушение миграционного законодательства не будет оказываться господдержка из краевого бюджета", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что такая норма будет носить стимулирующий и дисциплинирующий характер для работодателей, которые претендуют на получение средств бюджетов в качестве мер господдержки и привлекают к трудовой деятельности иностранных граждан. Ранее глава края отмечал, что если представители АПК нанимают на работу нелегальных мигрантов, то они должны автоматически лишаться господдержки и других преференций. Кроме того, они не смогут на них рассчитывать в дальнейшем.
В настоящий момент ответственность работодателей ограничивается штрафом. Для юридических лиц его размер составляет от 250 тысяч до 800 тысяч рублей за каждого привлекаемого иностранного гражданина. Для должностного лица – до 80 тысяч рублей.