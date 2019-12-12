На Кубани лишат господдержки бизнес, нарушающий миграционные законы

Отмечается, что такая норма будет носить стимулирующий и дисциплинирующий характер для работодателей, которые претендуют на получение средств бюджетов в качестве мер господдержки и привлекают к трудовой деятельности иностранных граждан. Ранее глава края отмечал, что если представители АПК нанимают на работу нелегальных мигрантов, то они должны автоматически лишаться господдержки и других преференций. Кроме того, они не смогут на них рассчитывать в дальнейшем.