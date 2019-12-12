Кубань стала лидером рейтинга по оценке регулирующего воздействия

КРАСНОДАР, 12 дек - РИА Новости. Краснодарский край по итогам текущего года занял первое место в рейтинге качества оценки регулирующего воздействия, составленном Министерством экономразвития РФ, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Последовательную работу по оценке регулирующего воздействия мы начали четыре года назад. Это был запрос от бизнеса, и мы вышли с ним на открытый диалог. Вместе смотрели, анализировали, какие законы, нормативные акты полезны для развития, а какие уже просто изжили себя", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
По его словам, региону нужен крепкий, успешный сектор малого и среднего предпринимательства, стабильно работающий крупный бизнес. " Поэтому мы были готовы менять способы поддержки, консультировать, помогать выстраивать отношения с контролирующими органами", – пояснил глава региона.
Регион разделил первое место с Ульяновской областью и республикой Башкортостан.
В рейтинге учитывались такие показатели, как правовое закрепление и практический опыт в сфере оценки регулирующего воздействия, внедрение оценки регулирующего воздействия в органы местного самоуправления, методическое и организационное сопровождение, а также независимая оценка со стороны представителей бизнес-сообщества, уточнили в ведомстве.
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