Кубань стала лидером рейтинга по оценке регулирующего воздействия

"Последовательную работу по оценке регулирующего воздействия мы начали четыре года назад. Это был запрос от бизнеса, и мы вышли с ним на открытый диалог. Вместе смотрели, анализировали, какие законы, нормативные акты полезны для развития, а какие уже просто изжили себя", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.