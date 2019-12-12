Политолог раскритиковал версию следствия о мотиве убийства Шеремета

"Мотив, мне кажется, выглядит пока недостаточно убедительным, хотя он может иметь место. Но все же, мне кажется, общество не убедит этот мотив - убийство для дестабилизации ситуации. Все же, при всём уважении, Шеремета не был фигурой медийной первого круга", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.

"Определился круг подозреваемых лиц, но теперь правоохранительным органам придётся очень тяжело доказывать это дело в судах. И только суд может поставить тут точку. Мы не знаем, виновны эти люди или не виновны. Поэтому мне кажется, что участие в этих процессах президента и других политических фигур преждевременно и может иметь негативное влияние на процесс доказывания в судах", - отметил эксперт.

"Большинство из них (подозреваемых – ред.) АТОшники (участники военной операции в Донбассе – ред.) или действующие военнослужащие. Пока что мы видим, что по большинству резонансных дел, таких как убийство (экс-депутата Госдумы Дениса) Вороненкова и Шеремета задерживаются люди, которые воевали на востоке Украины, воевали в АТО. Это говорит о том, что этих людей могли использовать просто как киллеров. Есть огромная масса обученных убивать людей, при слабом государстве часть этих людей могут создавать организованные преступные группировки и участвовать в преступлениях. Повторяются события послевоенного периода после Второй Мировой войны. Если не уделить этому надлежащего внимания, эта среда, эти люди, которые болеют "синдромом Донбасса" могут принести ещё много проблем стране", - добавил эксперт.