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Политолог раскритиковал версию следствия о мотиве убийства Шеремета
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РИА Новости

Политолог раскритиковал версию следствия о мотиве убийства Шеремета

21:29 12.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве
Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Версия следствия о мотиве подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета выглядит неубедительно, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Ранее в четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к убийству причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Основной версией следствие считает убийство с целью дестабилизации ситуации в стране. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что правоохранители установят заказчиков убийства Шеремета.
"Мотив, мне кажется, выглядит пока недостаточно убедительным, хотя он может иметь место. Но все же, мне кажется, общество не убедит этот мотив - убийство для дестабилизации ситуации. Все же, при всём уважении, Шеремета не был фигурой медийной первого круга", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.
Он считает, что следствию придётся хорошо поработать, чтобы доказать вину подозреваемых в суде.
"Определился круг подозреваемых лиц, но теперь правоохранительным органам придётся очень тяжело доказывать это дело в судах. И только суд может поставить тут точку. Мы не знаем, виновны эти люди или не виновны. Поэтому мне кажется, что участие в этих процессах президента и других политических фигур преждевременно и может иметь негативное влияние на процесс доказывания в судах", - отметил эксперт.
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Бортник полагает, что властям следует обратить внимание на проблему участия людей, воевавших в Донбассе, в организованных преступных группировках.
"Большинство из них (подозреваемых – ред.) АТОшники (участники военной операции в Донбассе – ред.) или действующие военнослужащие. Пока что мы видим, что по большинству резонансных дел, таких как убийство (экс-депутата Госдумы Дениса) Вороненкова и Шеремета задерживаются люди, которые воевали на востоке Украины, воевали в АТО. Это говорит о том, что этих людей могли использовать просто как киллеров. Есть огромная масса обученных убивать людей, при слабом государстве часть этих людей могут создавать организованные преступные группировки и участвовать в преступлениях. Повторяются события послевоенного периода после Второй Мировой войны. Если не уделить этому надлежащего внимания, эта среда, эти люди, которые болеют "синдромом Донбасса" могут принести ещё много проблем стране", - добавил эксперт.
Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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Ситуация на УкраинеУбийство журналиста Павла ШереметаРуслан БортникДонбассАрсен АваковВладимир ЗеленскийПавел ШереметУкраинаВ мире
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