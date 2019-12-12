Стратегический ход: в двух регионах сменили руководителей

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Сразу в двух регионах России в четверг сменились руководители: Иркутскую область возглавил Игорь Кобзев, врио губернатора Еврейской автономной области стал Ростислав Гольдштейн.

Эксперты считают выбор этих кандидатов важным стратегическим ходом.

По мнению Петра Кирьяна, руководителя лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП), решение назначить Игоря Кобзева временно исполняющим обязанности главы Иркутской области обосновано не только его большим опытом работы на руководящих должностях в МЧС.

"Он прошел несколько этапов – и перестройку оценки системы изнутри, и антикоррупционную деятельность. Такой опыт требует умения работать со многими задачами параллельно и взаимодействовать с самыми разными ведомствами, в том числе и с теми, с которыми взаимодействует губернатор. Я думаю, что это был более весомый фактор", – сказал Петр Кирьян.

Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга, считает назначение Ростислава Гольдштейна предсказуемым решением.