В ОБСЕ надеются, что убийц Шеремета привлекут к ответственности

ВЕНА, 12 дек - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в четверг выразил надежду, что убийцы журналиста Павла Шеремета будут привлечены к ответственности.
"Я слежу за сегодняшним развитием в расследовании убийства Павла Шеремета на Украине 20 июля 2016 года. Я надеюсь, что убийцы и причастные будут привлечены к ответственности", - написал Дезир в Twitter.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к убийству причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Основной версией следствие считает убийство с целью дестабилизации ситуации на Украине.
Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".