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В ОБСЕ надеются, что убийц Шеремета привлекут к ответственности
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РИА Новости

В ОБСЕ надеются, что убийц Шеремета привлекут к ответственности

21:01 12.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВзорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет. Архивное фото
ВЕНА, 12 дек - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в четверг выразил надежду, что убийцы журналиста Павла Шеремета будут привлечены к ответственности.
"Я слежу за сегодняшним развитием в расследовании убийства Павла Шеремета на Украине 20 июля 2016 года. Я надеюсь, что убийцы и причастные будут привлечены к ответственности", - написал Дезир в Twitter.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к убийству причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Основной версией следствие считает убийство с целью дестабилизации ситуации на Украине.
Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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Ситуация на УкраинеУбийство журналиста Павла ШереметаАрлем ДезирОБСЕАрсен АваковМВД УкраиныПавел ШереметУкраинаВ мире
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