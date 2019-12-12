В Киеве появится сквер имени Шеремета

"В Киеве появится сквер имени журналиста Павла Шеремета, которого убили в столице в июле 2016 года. Так мы почтим память об известном журналисте. Этот человек достоин того, чтобы его именем назвали зеленую зону в столице", - цитирует пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.