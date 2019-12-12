В Киеве появится сквер имени Шеремета

КИЕВ, 12 дек - РИА Новости. Депутаты Киевского городского совета решили переименовать сквер в центре Киева в честь журналиста Павла Шеремета, сообщила пресс-служба горадминистрации столицы Украины.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к убийству причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. В данный момент задержаны три человека. Основной версией следствие считает убийство с целью дестабилизации ситуации в стране.
Имя убитого в 2016 году журналиста будет носить зеленая зона на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая в Шевченковском районе города.
"В Киеве появится сквер имени журналиста Павла Шеремета, которого убили в столице в июле 2016 года. Так мы почтим память об известном журналисте. Этот человек достоин того, чтобы его именем назвали зеленую зону в столице", - цитирует пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.
Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".