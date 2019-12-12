В Рязани создали первый в России экспертный совет при облправительстве

РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Первый в стране экспертный совет при исполнительной власти региона создан в Первый в стране экспертный совет при исполнительной власти региона создан в Рязанской области , сообщает в четверг облправительство.

Первое заседание экспертного совета, который сформирован из числа лучших представителей регионального кадрового резерва управленцев и участников всероссийского конкурса "Лидеры России", провел 12 декабря губернатор Николай Любимов

Поздравив всех собравшихся с Днем Конституции Российской Федерации, глава региона отметил символичность того, что экспертный совет приступил к работе именно в государственный праздник. Коллегиальный орган будет давать экспертную оценку региональным проектам и результатам их исполнения, а также формировать экспертное мнение по вопросам, относящимся к полномочиям облправительства.

"Для того чтобы вывести нашу работу на качественно новый уровень, нам надо искать новых управленцев, обучать людей, чтобы они подготовленными приходили на работу. Мы уже проделали большую работу. В частности, при поддержке РАНХиГС участвовали в проекте "Современное государственное управление", в конкурсе "Лидеры России". Это помогло нам выявить талантливых управленцев", – сказал Николай Любимов.

По словам губернатора, они получили предложения об интересной работе, в том числе были назначены на разные должности в органы госвласти и подведомственные организации.

Губернатор выразил уверенность, что серьезный профессиональный опыт позволит победителям конкурсного отбора успешно проявить себя и в качестве членов экспертного совета.

"Уверен, что он станет креативным центром, который будет решать самые разные вопросы, помогать правительству Рязанской области разрабатывать важные законопроекты и региональные инициативы. Это первый и пока единственный пример работы в подобном формате в нашей стране", – сказал Любимов.

Присутствовавший на заседании проректор РАНХиГС Дмитрий Буташин поблагодарил губернатора за решение реализовывать смелые проекты, направленные на динамичное развитие Рязанской области, и заверил, что президентская академия всегда готова оказать в этом поддержку.

"С созданием совета команда губернатора приросла серьезным экспертным потенциалом в лице коллег, которые прошли многочисленные конкурсные испытания. Это люди, обладающие хорошими знаниями и компетенциями, и готовые применить свой опыт для развития региона",– сказал Буташин.