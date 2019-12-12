Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
2019-12-12T20:47+0300
https://ria.ru/20191212/1562332242.html
В Рязани создали первый в России экспертный совет при облправительстве
https://cdn24.img.ria.ru/images/154978/43/1549784359_0:26:3003:1715_1036x0_80_0_0_b0ea5894c5f1a83b27b57bff7f277929.jpg
РИА Новости

В Рязани создали первый в России экспертный совет при облправительстве

20:47 12.12.2019
44
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Первый в стране экспертный совет при исполнительной власти региона создан в Рязанской области, сообщает в четверг облправительство.
Первое заседание экспертного совета, который сформирован из числа лучших представителей регионального кадрового резерва управленцев и участников всероссийского конкурса "Лидеры России", провел 12 декабря губернатор Николай Любимов.
Поздравив всех собравшихся с Днем Конституции Российской Федерации, глава региона отметил символичность того, что экспертный совет приступил к работе именно в государственный праздник. Коллегиальный орган будет давать экспертную оценку региональным проектам и результатам их исполнения, а также формировать экспертное мнение по вопросам, относящимся к полномочиям облправительства.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Вчера, 17:33Рязанская область
Любимов: Рязанская область повышает качество подготовки рабочих кадров
"Для того чтобы вывести нашу работу на качественно новый уровень, нам надо искать новых управленцев, обучать людей, чтобы они подготовленными приходили на работу. Мы уже проделали большую работу. В частности, при поддержке РАНХиГС участвовали в проекте "Современное государственное управление", в конкурсе "Лидеры России". Это помогло нам выявить талантливых управленцев", – сказал Николай Любимов.
По словам губернатора, они получили предложения об интересной работе, в том числе были назначены на разные должности в органы госвласти и подведомственные организации.
Губернатор выразил уверенность, что серьезный профессиональный опыт позволит победителям конкурсного отбора успешно проявить себя и в качестве членов экспертного совета.
"Уверен, что он станет креативным центром, который будет решать самые разные вопросы, помогать правительству Рязанской области разрабатывать важные законопроекты и региональные инициативы. Это первый и пока единственный пример работы в подобном формате в нашей стране", – сказал Любимов.
Присутствовавший на заседании проректор РАНХиГС Дмитрий Буташин поблагодарил губернатора за решение реализовывать смелые проекты, направленные на динамичное развитие Рязанской области, и заверил, что президентская академия всегда готова оказать в этом поддержку.
"С созданием совета команда губернатора приросла серьезным экспертным потенциалом в лице коллег, которые прошли многочисленные конкурсные испытания. Это люди, обладающие хорошими знаниями и компетенциями, и готовые применить свой опыт для развития региона",– сказал Буташин.
В ходе первого заседания был избран руководитель коллегиального органа. Им стал председатель "Клуба рязанцев – участников конкурса "Лидеры России" Максим Стрельцов. Кроме того, были сформированы рабочие группы по направлениям реализации национальных проектов.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
4 декабря, 18:06Рязанская область
Любимов отметил увеличение числа людей, развивающих Рязанскую область
000000
Обсудить 0
Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязаньРязанская область
Рекомендуем
Школьный автобус
Тамбовские муниципалитеты получили 52 новых школьных автобуса
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В ГД внесли проект об обязательной защите диссертации в аспирантуре
Вид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы
Будущие инженеры представят проекты цифровизации Дальнего Востока
Школьный аттестат
В Минкомсвязи рассказали, когда появятся цифровые школьные аттестаты
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
В России около 600 тысяч школьников изучают французский язык
Студенты сидят за компьютером
Первый этап олимпиады "Я — профессионал" привлек 90 тысяч студентов
Учительница русского языка и литературы во время урока
В России появится единая модель повышения квалификации педагогов
Сергей Калашников
В Совфеде прокомментировали предложение увеличить штрафы для бизнеса
Институт Конфуция в Благовещенске
В мире работает 550 институтов Конфуция
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков
Котюков рассказал о нацпроектах "Наука" и "Образование"
Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
Руденя: в Верхневолжье будут развивать систему сортировки отходов
Здание центрального офиса Управляющей компании РУСАЛ
Министерство госуправления Сахалина возглавит представитель РусАла
Трудовая книжка
Топилин раскрыл детали перехода на электронные трудовые
Река Псекупс в Краснодарском крае
Добыча нерудных полезных ископаемых на Кубани выросла на 9,2%
Улица Фрунзе в Липецке
Липецкий учитель получил грант от правительства Москвы за развитие МЭШ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:18Лукашенко попросил студентов-медиков не "смоктать папироску"
13:12Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до трех тысяч "квадратов"
13:11Парламент ДНР принял Гражданский кодекс
13:10Архангельский губернатор: за восемь лет работы я стал другим человеком
13:08Меркель поздравила Джонсона с победой на выборах
13:08На юге Москвы обрушилась кровля горящего склада с тканями
13:08На юге Сирии трое детей погибли, подорвавшись на мине
13:07В МИД заявили, что в Париже Зеленскому не удалось поменять "Минск-2"
13:05Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам
13:04В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием
13:04Глава МИД Израиля поздравил Джонсона с "исторической победой"
13:02Ростехнадзор не выявил нарушений промбезопасности после ЧП на "Дружбе"
13:02В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
12:59Полиция назвала предварительную версию взрыва в жилом доме в Германии
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
Лента новостейМолния