Ленинградская и Новгородская области синхронизируют работу системы-112

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Власти Ленинградской и Новгородской областей заключили соглашение об интеграции систем экстренной помощи "Система-112", чтобы оперативно помогать жителям приграничных поселений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, соглашение о единой системе направлено на повышение оперативности и качества оказания экстренной помощи жителям приграничных районов Ленинградской области. Обычно вызов жителей приграничных территорий, когда они обращаются по единому номеру "112", принимают операторы "Системы-112" Новгородской области. Или же жители области звонят на единый номер спасения с просьбой оказать помощь своим родным и близким, находящимся в соседнем регионе.

"Специальное программное обеспечение и прямые защищенные каналы связи соединят операторов "Системы-112" Ленинградской и Новгородской областей и позволят без ожидания передавать информацию о происшествии в ближайший к пострадавшему центр обработки вызовов",- пояснил собеседник агентства. Таким образом, за счет оперативной организации реагирования экстренных служб, помощь будет оказана быстрее.

Также в обладминистрации отметили, что в этом году Ленинградская область заключила соглашения об автоматизированном информационном взаимодействии "Системы-112" еще с двумя смежными регионами - Санкт-Петербургом и Вологодской областью.