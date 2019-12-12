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Ленинградская область
2019-12-12T20:25+0300
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Ленинградская и Новгородская области синхронизируют работу системы-112
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РИА Новости

Ленинградская и Новгородская области синхронизируют работу системы-112

20:25 12.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Власти Ленинградской и Новгородской областей заключили соглашение об интеграции систем экстренной помощи "Система-112", чтобы оперативно помогать жителям приграничных поселений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, соглашение о единой системе направлено на повышение оперативности и качества оказания экстренной помощи жителям приграничных районов Ленинградской области. Обычно вызов жителей приграничных территорий, когда они обращаются по единому номеру "112", принимают операторы "Системы-112" Новгородской области. Или же жители области звонят на единый номер спасения с просьбой оказать помощь своим родным и близким, находящимся в соседнем регионе.

"Специальное программное обеспечение и прямые защищенные каналы связи соединят операторов "Системы-112" Ленинградской и Новгородской областей и позволят без ожидания передавать информацию о происшествии в ближайший к пострадавшему центр обработки вызовов",- пояснил собеседник агентства. Таким образом, за счет оперативной организации реагирования экстренных служб, помощь будет оказана быстрее.

Также в обладминистрации отметили, что в этом году Ленинградская область заключила соглашения об автоматизированном информационном взаимодействии "Системы-112" еще с двумя смежными регионами - Санкт-Петербургом и Вологодской областью.
"В ближайшее время планируется подписать аналогичное соглашение с Республикой Карелия", - добавили в пресс-службе.
Сотрудник на рабочем месте Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в городе Подольске Московской области
19 сентября, 16:26Новости Подмосковья
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