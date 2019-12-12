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Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
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РИА Новости

Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел

19:57 12.12.2019
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 дек - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что может подать в отставку после завершения расследования ряда резонансных дел.
Ранее глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что Аваков временно будет занимать должность главы МВД.

"Я не думаю, что сейчас уместно обсуждать политические слухи. Но у меня есть одна договоренность – работать честно и главное, чтоб комфортно. Других нет. И не факт, что после этого дела и еще ряда завершенных дел мне не захочется попросить об отставке", - заявил Аваков, отвечая на вопрос, была ли у него договоренность с властями о сохранении должности главы МВД в случае быстрого раскрытия убийства журналиста Павла Шеремета.

В четверг Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к убийству причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Основной версией следствие считает убийство с целью дестабилизации ситуации на Украине.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
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Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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Давид АрахамияПартия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеАрсен АваковМВД УкраиныПавел ШереметУкраинаВ мире
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