Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел

"Я не думаю, что сейчас уместно обсуждать политические слухи. Но у меня есть одна договоренность – работать честно и главное, чтоб комфортно. Других нет. И не факт, что после этого дела и еще ряда завершенных дел мне не захочется попросить об отставке", - заявил Аваков, отвечая на вопрос, была ли у него договоренность с властями о сохранении должности главы МВД в случае быстрого раскрытия убийства журналиста Павла Шеремета.