Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе

Лукашевич отметил, что в российском постпредстве обратили внимание на вышедший в начале декабря тематический отчет СММ о жертвах мин, который свидетельствует о неудовлетворительной ситуации с реализацией договоренностей о разминировании вдоль всей линии соприкосновения за исключением участков разведения в Станице Луганской, Петровском и Золотом.