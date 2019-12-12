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Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
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РИА Новости

Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе

19:38 12.12.2019
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
ВЕНА, 12 дек - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг заявил, что Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации на Украине необходимо подготовить тематический доклад о жертвах обстрелов и разрушениях гражданской инфраструктуры.
Лукашевич отметил, что в российском постпредстве обратили внимание на вышедший в начале декабря тематический отчет СММ о жертвах мин, который свидетельствует о неудовлетворительной ситуации с реализацией договоренностей о разминировании вдоль всей линии соприкосновения за исключением участков разведения в Станице Луганской, Петровском и Золотом.
"В этой связи особо актуален призыв "нормандской четверки" к разработке и реализации обновленного плана разминирования на основе имеющихся решений контактной группы. Ожидаем от СММ публикации систематизированных сведений и о других жертвах, в том числе тематического доклада о жертвах обстрелов и разрушениях гражданской инфраструктуры", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
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