АФК "Система" усовершенствует систему безопасности Русского музея

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Компании группы Компании группы АФК "Система" реализуют пилотный проект по модернизации системы обеспечения безопасности Русского музея с использованием инновационных технологических решений, в том числе искусственного интеллекта и распознавания лиц, рассказал журналистам основной владелец АФК "Система" и председатель попечительского совета Русского музея Владимир Евтушенков.

"Будут применены современные методы, которые сегодня есть, я имею в виду и применение искусственного интеллекта, и Face recognition (распознавание лиц – ред.), и многое другое. Мы стараемся (использовать - ред.) все современные методы, которые сейчас существуют в области безопасности", - сказал Евтушенков.

Он добавил, что при реализации проекта также будут использованы элементы "умного города". "Мы одни из тех, кто занимается таким проектом, как "умный город", и многие наработки отсюда мы берем для систем безопасности, и в Русском музее, в частности", - сказал Евтушенков. Размер инвестиций в проект он не назвал.

Как говорится в сообщении АФК и Русского музея, принадлежащая корпорации компания "Ситроникс" совместно со специалистами Русского музея провела оценку действующей системы безопасности и подготовила рекомендации по совершенствованию охраны экспонатов с использованием инновационных технологических решений.