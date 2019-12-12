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АФК "Система" усовершенствует систему безопасности Русского музея
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РИА Новости

АФК "Система" усовершенствует систему безопасности Русского музея

19:21 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на главное здание Русского музея в Санкт-Петербурге
Вид на главное здание Русского музея в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Компании группы АФК "Система" реализуют пилотный проект по модернизации системы обеспечения безопасности Русского музея с использованием инновационных технологических решений, в том числе искусственного интеллекта и распознавания лиц, рассказал журналистам основной владелец АФК "Система" и председатель попечительского совета Русского музея Владимир Евтушенков.

"Будут применены современные методы, которые сегодня есть, я имею в виду и применение искусственного интеллекта, и Face recognition (распознавание лиц – ред.), и многое другое. Мы стараемся (использовать - ред.) все современные методы, которые сейчас существуют в области безопасности", - сказал Евтушенков.

Он добавил, что при реализации проекта также будут использованы элементы "умного города". "Мы одни из тех, кто занимается таким проектом, как "умный город", и многие наработки отсюда мы берем для систем безопасности, и в Русском музее, в частности", - сказал Евтушенков. Размер инвестиций в проект он не назвал.
Как говорится в сообщении АФК и Русского музея, принадлежащая корпорации компания "Ситроникс" совместно со специалистами Русского музея провела оценку действующей системы безопасности и подготовила рекомендации по совершенствованию охраны экспонатов с использованием инновационных технологических решений.
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Как отмечается в сообщении, на примере входной группы корпуса Бенуа будут тестироваться автоматизированные уведомления ситуационного центра об оставленных предметах, некорректном поведении и контакте посетителей с экспонатами, а также сценарии оперативной и координированной реакции на инциденты. "В перспективе это позволит организовать необходимую технологическую базу для создания полноценной многоступенчатой системы безопасности музея, вывести защиту экспонатов на новый качественный и технологический уровень", - говорится в сообщении.
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