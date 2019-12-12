На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета

"На самом деле это только первые шаги в раскрытии преступления, поскольку нужно установить еще тех лиц, которые планировали и совершили убийство. На самом деле страна еще должна услышать ответ на то, кто же был инициатором или организаторов этого ужасного преступления", - сказал Рябошапка на брифинге в четверг.