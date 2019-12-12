На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета

КИЕВ, 12 дек - РИА Новости. Правоохранители сделали только первые шаги в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, поиски заказчиков продолжаются, заявил в четверг генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в четверг, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. В Нацполиции считают, что к убийству причастны, по меньшей мере пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе
"На самом деле это только первые шаги в раскрытии преступления, поскольку нужно установить еще тех лиц, которые планировали и совершили убийство. На самом деле страна еще должна услышать ответ на то, кто же был инициатором или организаторов этого ужасного преступления", - сказал Рябошапка на брифинге в четверг.
Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".