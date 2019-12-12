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На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
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РИА Новости

На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета

19:14 12.12.2019 (обновлено: 19:27 12.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВзорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 дек - РИА Новости. Правоохранители сделали только первые шаги в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, поиски заказчиков продолжаются, заявил в четверг генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в четверг, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. В Нацполиции считают, что к убийству причастны, по меньшей мере пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе
"На самом деле это только первые шаги в раскрытии преступления, поскольку нужно установить еще тех лиц, которые планировали и совершили убийство. На самом деле страна еще должна услышать ответ на то, кто же был инициатором или организаторов этого ужасного преступления", - сказал Рябошапка на брифинге в четверг.
Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
18:48Сказано в эфире
Олейник о задержании возможных убийц Шеремета: скрывать уже невозможноГлава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. В эфире радио Sputnik экс-депутат Рады, украинский политик Владимир Олейник прокомментировал ситуацию.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассАрсен АваковРуслан РябошапкаСитуация на УкраинеПавел ШереметУкраинаВ мире
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