2019-12-12T19:14+0300
2019-12-12T19:14+0300
https://ria.ru/20191212/1562328475.html
Юный силач из села Шаля поднимает недетский груз
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РИА Новости
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РИА Новости
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Юный силач из села Шаля поднимает недетский груз
Тимофею Клевакину из села Шаля Свердловской области всего 11 лет, но его силе мог бы позавидовать любой взрослый силач. Мальчик вместе с отцом принимает участие в соревнованиях по пауэрлифтингу и занимает там призовые места.
2019-12-12T19:14+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=17119683&type=mp4
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Юный силач из села Шаля поднимает недетский груз
Тимофею Клевакину из села Шаля Свердловской области всего 11 лет, но его силе мог бы позавидовать любой взрослый силач. Мальчик вместе с отцом принимает участие в соревнованиях по пауэрлифтингу и занимает там призовые места.