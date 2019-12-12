Юный силач из села Шаля поднимает недетский груз

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Тимофею Клевакину из села Шаля Свердловской области всего 11 лет, но его силе мог бы позавидовать любой взрослый силач. Мальчик вместе с отцом принимает участие в соревнованиях по пауэрлифтингу и занимает там призовые места.