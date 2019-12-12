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Юный силач из села Шаля поднимает недетский груз
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РИА Новости
Юный силач из села Шаля поднимает недетский груз
Тимофею Клевакину из села Шаля Свердловской области всего 11 лет, но его силе мог бы позавидовать любой взрослый силач. Мальчик вместе с отцом принимает участие в соревнованиях по пауэрлифтингу и занимает там призовые места.
2019-12-12T19:14+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=17119683&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/156232/84/1562328424_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_c019ec9cf7dd4ebcb4801bbdbe5c86ba.jpg
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PT1M56S

Юный силач из села Шаля поднимает недетский груз

19:14 12.12.2019
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Тимофею Клевакину из села Шаля Свердловской области всего 11 лет, но его силе мог бы позавидовать любой взрослый силач. Мальчик вместе с отцом принимает участие в соревнованиях по пауэрлифтингу и занимает там призовые места.
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