Во Франции осудили напавшего на военных в Ницце в 2015 году

В начале февраля 2015 года вооруженный холодным оружием Кулибали напал на военный патруль в самом сердце Ниццы, неподалеку от центра еврейской общины. В результате нападения трое военнослужащих получили легкие ранения.

Нападение произошло менее чем через месяц после серии терактов и ЧП, которые произошли в столичном регионе страны: в начале января террористы расстреляли редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo, затем произошло нападение на сотрудницу полиции и захват заложников в кошерном супермаркете. За три январских дня погибли 17 человек, в том числе трое полицейских. В ходе двух спецопераций 9 января трое террористов были уничтожены.