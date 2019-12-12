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Во Франции осудили напавшего на военных в Ницце в 2015 году
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РИА Новости

Во Франции осудили напавшего на военных в Ницце в 2015 году

18:52 12.12.2019
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Париже
Сотрудник полиции в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Парижский суд приговорил к тридцати годам тюремного заключения Муссу Кулибали, который в 2015 году напал на военный патруль во французской Ницце.
Как сообщает газета Figaro, ему в вину вменялось участие в террористическом сообществе и в попытке осуществить теракт, жертвой которого должны были стать люди.
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В начале февраля 2015 года вооруженный холодным оружием Кулибали напал на военный патруль в самом сердце Ниццы, неподалеку от центра еврейской общины. В результате нападения трое военнослужащих получили легкие ранения.
Нападение произошло менее чем через месяц после серии терактов и ЧП, которые произошли в столичном регионе страны: в начале января террористы расстреляли редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo, затем произошло нападение на сотрудницу полиции и захват заложников в кошерном супермаркете. За три январских дня погибли 17 человек, в том числе трое полицейских. В ходе двух спецопераций 9 января трое террористов были уничтожены.
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