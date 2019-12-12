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Украинская полиция рассказала о причастных к убийству Шеремета
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РИА Новости

Украинская полиция рассказала о причастных к убийству Шеремета

18:50 12.12.2019 (обновлено: 19:20 12.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВзорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 дек - РИА Новости. Полиция считает, что к исполнению убийства журналиста Павла Шеремета причастны, по меньшей мере, пять человек, в том числе участники конфликта в Донбассе, заявил на брифинге первый замглавы Нацполиции Украины Евгений Коваль.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, полиция задержала подозреваемых по делу об убийстве Шеремета.
"Таким образом, проведенными следственно-поисковыми мерами и дальнейшим документированием членов группы удается четко выделить тех лиц, которые объективно подозреваются нами в исполнении убийства Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко (сержант украинских сил спецопераций - ред.) и чета Грищенко (бывшие участники военной операции в Донбассе - ред.)", - сказал Коваль на брифинге, трансляцию ведут украинские телеканалы.
К такому выводу следствие пришло после большого числа экспертиз, в том числе после изучения записей уличных видеокамер с привлечением специалистов из Великобритании.
По словам Коваля, Юлия Кузьменко работает детским хирургом в больнице "Охматдет".
По информации открытых источников, Яна Дугарь была военной медсестрой в Донбассе.
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
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