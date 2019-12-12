Украинская полиция рассказала о причастных к убийству Шеремета

КИЕВ, 12 дек - РИА Новости. Полиция считает, что к исполнению убийства журналиста Павла Шеремета причастны, по меньшей мере, пять человек, в том числе участники конфликта в Донбассе, заявил на брифинге первый замглавы Нацполиции Украины Евгений Коваль.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, полиция задержала подозреваемых по делу об убийстве Шеремета.
"Таким образом, проведенными следственно-поисковыми мерами и дальнейшим документированием членов группы удается четко выделить тех лиц, которые объективно подозреваются нами в исполнении убийства Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко (сержант украинских сил спецопераций - ред.) и чета Грищенко (бывшие участники военной операции в Донбассе - ред.)", - сказал Коваль на брифинге, трансляцию ведут украинские телеканалы.
К такому выводу следствие пришло после большого числа экспертиз, в том числе после изучения записей уличных видеокамер с привлечением специалистов из Великобритании.
По словам Коваля, Юлия Кузьменко работает детским хирургом в больнице "Охматдет".
По информации открытых источников, Яна Дугарь была военной медсестрой в Донбассе.