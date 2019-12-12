Украинская полиция рассказала о причастных к убийству Шеремета

"Таким образом, проведенными следственно-поисковыми мерами и дальнейшим документированием членов группы удается четко выделить тех лиц, которые объективно подозреваются нами в исполнении убийства Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко (сержант украинских сил спецопераций - ред.) и чета Грищенко (бывшие участники военной операции в Донбассе - ред.)", - сказал Коваль на брифинге, трансляцию ведут украинские телеканалы.