Биография Александра Левинталя

В 1979 году окончил Хабаровский политехнический институт (ныне Тихоокеанский государственный университет) по специальности "экономика и организация машиностроительной промышленности". Доктор экономических наук, профессор.

В 1979-1990 годах работал стажером-исследователем, младшим научным сотрудником, научным сотрудником, старшим научным сотрудником Института экономических исследований Дальневосточного научного центра Академии наук СССР в городе Хабаровске.

В 1990-1992 годах был заместителем начальника; начальником отдела экономического анализа, совершенствования хозяйственного механизма и управления; начальником отдела экономического потенциала территории и новых форм хозяйствования главного управления по экономике крайисполкома города Хабаровска.

С 1992 года по 1993 год – первый заместитель председателя комитета по экономике, и.о. председателя комитета по экономике администрации Хабаровского края.

В 1993-2000 годах – заместитель главы администрации Хабаровского края, председатель комитета по экономике.

В 2000-2002 годах – председатель комитета по экономике, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Хабаровского края по экономике.

С 2002 года – исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства края по экономическим вопросам, министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края.

В 2002-2009 годах Александр Левинталь занимал должность заместителя председателя правительства края – министра экономического развития и внешних связей Хабаровского края.

В 2009-2013 годах был заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

В 2013 году Левинталь исполнял обязанности ректора Дальневосточного государственного университета.

С октября 2013 года по февраль 2015 года занимал пост первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам.

24 февраля 2015 года указом президента РФ Александр Левинталь назначен временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области.

13 сентября 2015 года был избран губернатором Еврейской автономной области, его поддержали 75,42% избирателей. 22 сентября 2015 года вступил в должность

Александр Левинталь – заслуженный экономист Российской Федерации" ( 1998 ).

Имеет классный чин действительного государственного советника 2 класса ( 2010 ).

Награжден орденом Дружбы ( 2008 ).

Женат, есть дочь.