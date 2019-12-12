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Курс евро опустился ниже 70 рублей
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РИА Новости

Курс евро опустился ниже 70 рублей

18:41 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Курс рубля вечером усилил темпы роста к доллару и евро, европейская валюта опустилась ниже 70 рублей впервые с 24 сентября, следует из данных Московской биржи.
Рубль усилил рост как на фоне взлетевшей нефти марки Brent выше 64,5 доллара за баррель, так и на фоне риторики главы ЕЦБ Кристин Лагард на своей первой конференции в этом качестве.
Курс евро расчетами "завтра" на 17.59 мск четверга снижался на 59 копеек, до 69,86 рубля, курс доллара - на 44 копейки - до 62,83 рубля.
Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,66% - до 64,78 доллара за баррель.
Ранее в четверг совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. На такой отметке ставка находится с марта 2016 года. Ставка по депозитам была сохранена ЕЦБ на уровне минус 0,5%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Таким образом, решения ЕЦБ полностью совпали с прогнозами экспертов.
Глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции в четверг сообщила, что ЕЦБ повысил прогноз по росту реального ВВП еврозоны на 2019 год на 0,1 процентного пункта по сравнению с сентябрьской оценкой - до 1,2%. Прогноз на 2020 год снижен до 1,1% с 1,2%, а на 2021 год оставлен на уровне 1,4%. Также она сообщила, что регулятор в декабрьском прогнозе сохранил оценку годовой инфляции в еврозоне на текущий год в 1,2%. Прогноз на 2020 год повышен на 0,1 процентного пункта - до 1,1%, на 2021 год - понижен на 0,1 процентного пункта, до 1,4%.
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Динамика курсов валютЕвропейский центральный банкКристин ЛагардМосковская биржаЭкономика
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