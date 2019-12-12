Курс евро опустился ниже 70 рублей

Глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции в четверг сообщила, что ЕЦБ повысил прогноз по росту реального ВВП еврозоны на 2019 год на 0,1 процентного пункта по сравнению с сентябрьской оценкой - до 1,2%. Прогноз на 2020 год снижен до 1,1% с 1,2%, а на 2021 год оставлен на уровне 1,4%. Также она сообщила, что регулятор в декабрьском прогнозе сохранил оценку годовой инфляции в еврозоне на текущий год в 1,2%. Прогноз на 2020 год повышен на 0,1 процентного пункта - до 1,1%, на 2021 год - понижен на 0,1 процентного пункта, до 1,4%.