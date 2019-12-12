Форум "Живу спортом" прошел в Подмосковье

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Накануне в подмосковном доме правительства состоялся форум "Живу спортом", который собрал 40 делегаций из разных регионов страны. Участники мероприятия обсудили, как привить людям любовь к физическим нагрузкам, сообщил телеканал "360".
Среди гостей и экспертов форума были известные менеджеры, спортсмены, а также представители профильных и отраслевых ведомств. Они предположили, что для привлечения людей в спорт необходимо строить больше специальных площадок.
"Сегодня мы подписали инвестиционное соглашение по достройке нашего объекта в городском округе Реутов. „Территория фитнес“ готова инвестировать около 700 миллионов рублей, мы от государства добавим еще 500", – поделился министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
По его словам, скоро появится хороший спортивный объект, а именно спортивная школа вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева. Министр заверил, что голкипер уже дал свое согласие.
Отмечается, что на форуме вручали спортивную премию "Лучший по профессии". Призовой фонд составил полтора миллиона рублей.