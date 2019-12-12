Форум "Живу спортом" прошел в Подмосковье

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Накануне в подмосковном доме правительства состоялся форум "Живу спортом", который собрал 40 делегаций из разных регионов страны. Участники мероприятия обсудили, как привить людям любовь к физическим нагрузкам, сообщил телеканал . Накануне в подмосковном доме правительства состоялся форум "Живу спортом", который собрал 40 делегаций из разных регионов страны. Участники мероприятия обсудили, как привить людям любовь к физическим нагрузкам, сообщил телеканал "360"

Среди гостей и экспертов форума были известные менеджеры, спортсмены, а также представители профильных и отраслевых ведомств. Они предположили, что для привлечения людей в спорт необходимо строить больше специальных площадок.

"Сегодня мы подписали инвестиционное соглашение по достройке нашего объекта в городском округе Реутов. „Территория фитнес“ готова инвестировать около 700 миллионов рублей, мы от государства добавим еще 500", – поделился министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, скоро появится хороший спортивный объект, а именно спортивная школа вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева. Министр заверил, что голкипер уже дал свое согласие.