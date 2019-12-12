Больницы скорой помощи Удмуртии получили десять реанимобилей

"Стоит отметить, что в рамках развития первичной медико-санитарной помощи в Удмуртии строятся ФАПы, работает санавиация, закуплено восемь передвижных медицинских комплексов для сельского населения, а 114 медицинских организаций участвуют в проекте по созданию и тиражированию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Первичная медико-санитарная помощь – это как основа всей системы оказания медицинской помощи, и вклад в здоровье, а иногда и в сохранение жизни каждого человека", - подчеркнул глава республики.