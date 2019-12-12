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Удмуртская Республика
2019-12-12T18:33+0300
https://ria.ru/20191212/1562326650.html
Больницы скорой помощи Удмуртии получили десять реанимобилей
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РИА Новости

Больницы скорой помощи Удмуртии получили десять реанимобилей

18:33 12.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Удмуртии Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 12 дек - РИА Новости. Десять современных реанимобилей поступило в Удмуртию в рамках нацпроекта "Здравоохранение", они будут распределены в отделения скорой помощи четырех городов, сообщил глава республики Александр Бречалов.
"Удмуртия получила 10 новых современных реанимобилей по национальному проекту "Здравоохранение". О том, насколько это долгожданный подарок для бригад скорой помощи, говорят сами работники: фельдшер Евгений Мекешкин и врач Евгений Вотяков в предвкушении смены на новых автомобилях, а пока знакомятся с новым оборудованием", - написал Бречалов на своей странице "ВКонтакте".
По его словам, все реанимобили укомплектованы современным набором медицинского оборудования и предназначены для перевозки, реанимации и оказания экстренной помощи тяжело пострадавшим пациентам. Новые автомобили отправятся в отделения скорой медицинской помощи Ижевска, Воткинска, Глазова и Можги.
"Стоит отметить, что в рамках развития первичной медико-санитарной помощи в Удмуртии строятся ФАПы, работает санавиация, закуплено восемь передвижных медицинских комплексов для сельского населения, а 114 медицинских организаций участвуют в проекте по созданию и тиражированию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Первичная медико-санитарная помощь – это как основа всей системы оказания медицинской помощи, и вклад в здоровье, а иногда и в сохранение жизни каждого человека", - подчеркнул глава республики.
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Удмуртская РеспубликаУдмуртская республикаАлександр БречаловОбщество
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