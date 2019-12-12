Поклонская раскритиковала Киев за ноту протеста Сербии

"Наши поездки обеспечивают работой МИД Украины. Такая реакция может длиться сколько угодно, но в итоге ничего не изменит. Конструктивное взаимодействие возможно лишь на основе уважения исторического и справедливого выбора крымчан", - сказала РИА Новости Поклонская.