Поклонская раскритиковала Киев за ноту протеста Сербии

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская раскритиковала МИД Украины за ноту протеста, выраженную Сербии из-за визита крымской делегации, и добавила, что подобная реакция министерства ничего не изменит.
МИД Украины на своем официальном сайте сообщил, что выразил ноту протеста Сербии в связи с официальным визитом крымской делегации в Белград, который состоялся в начале декабря. В рамках визита прошел ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами сербского парламента, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума. В заявлении говорится, что Украина воспринимает визит крымчан "как недружественный акт" и попытку России "легитимизировать незаконную оккупацию" полуострова.
"Наши поездки обеспечивают работой МИД Украины. Такая реакция может длиться сколько угодно, но в итоге ничего не изменит. Конструктивное взаимодействие возможно лишь на основе уважения исторического и справедливого выбора крымчан", - сказала РИА Новости Поклонская.
Зампред отметила, что готова лично ответить на все вопросы касательно законности крымского референдума.
"Если по данному поводу нужно обсудить какие-либо вопросы, то я лично готова ответить на все", - подчеркнула депутат.