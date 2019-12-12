Премьер Чехии призвал стимулировать Россию и Китай сокращать выбросы

"Я считаю, что нам нужно это обсуждать, а не просто говорить, давайте делать без всякого анализа. Потому что есть вопрос, как мы вынудим Китай, Россию и Индию сократить их выбросы. Другие их увеличивают, я был на климатической конференции в Мадриде", - сказал Бабиш журналистам перед началом евросаммита в Брюсселе.