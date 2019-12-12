Премьер Чехии призвал стимулировать Россию и Китай сокращать выбросы

БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал страны Евросоюза продумать, как защитить европейский рынок при переходе на высокие экологические стандарты и вынудить другие страны, такие как Китай и Россия, также снижать выбросы в атмосферу при производстве товаров.
Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что рассчитывает на одобрение лидерами ЕС на саммите климатической стратегии, которая позволила бы обеспечить значительные инвестиции в развитие экологических технологий и стандартов.
"Я считаю, что нам нужно это обсуждать, а не просто говорить, давайте делать без всякого анализа. Потому что есть вопрос, как мы вынудим Китай, Россию и Индию сократить их выбросы. Другие их увеличивают, я был на климатической конференции в Мадриде", - сказал Бабиш журналистам перед началом евросаммита в Брюсселе.
По его мнению, "возможно, стоит обсудить какую-то пошлину, потому что они производят товары за пределами Европы с выбросами, а мы покупаем эти товары". "Такие дискуссии надо вести, это и разговор о том, какая у этого цена", - сказал Бабиш.
Ранее премьер перед отлетом в Брюссель заявил журналистам, что Чехия будет также добиваться на саммите ЕС признания атома в качестве чистого, безэмиссионного источника энергии, чтобы республика получила право на климатические инвестиции.