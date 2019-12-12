Бокерия заявил об увеличении продолжительности жизни россиян

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия заявил, что продолжительность жизни россиян заметно увеличилась – сейчас в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в неделю проводится 3-4 операции на открытом сердце людям старше 80 лет, ранее такое было невозможно.
"У нас люди реально стали дольше жить, потому что у нас в неделю бывает 3-4 человека (старше 80 лет), которых мы оперируем на открытом сердце. Почему я так говорю, потому что еще 15 лет назад мы брали 50-летнего человека и боялись, что он умрет", - сказал Бокерия на заседании оргкомитета форума "Здоровье нации - основа процветания России".
Ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни россиян за девять месяцев 2019 года составила 73,5 года.