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Бокерия заявил об увеличении продолжительности жизни россиян
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РИА Новости

Бокерия заявил об увеличении продолжительности жизни россиян

17:20 12.12.2019 (обновлено: 17:21 12.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Лиги здоровья нации Лео Бокерия
Президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия заявил, что продолжительность жизни россиян заметно увеличилась – сейчас в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в неделю проводится 3-4 операции на открытом сердце людям старше 80 лет, ранее такое было невозможно.
"У нас люди реально стали дольше жить, потому что у нас в неделю бывает 3-4 человека (старше 80 лет), которых мы оперируем на открытом сердце. Почему я так говорю, потому что еще 15 лет назад мы брали 50-летнего человека и боялись, что он умрет", - сказал Бокерия на заседании оргкомитета форума "Здоровье нации - основа процветания России".
Ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни россиян за девять месяцев 2019 года составила 73,5 года.
Микроскоп
2 декабря, 19:00РИА Наука
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Лео БокерияЗдоровье - ОбществоРоссияОбщество
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