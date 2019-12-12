Бокерия заявил об увеличении продолжительности жизни россиян

"У нас люди реально стали дольше жить, потому что у нас в неделю бывает 3-4 человека (старше 80 лет), которых мы оперируем на открытом сердце. Почему я так говорю, потому что еще 15 лет назад мы брали 50-летнего человека и боялись, что он умрет", - сказал Бокерия на заседании оргкомитета форума "Здоровье нации - основа процветания России".