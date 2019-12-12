Изменения в бюджет Подмосковья внесли на заседании Мособлдуме

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Бюджет Подмосковья на 2019 год уменьшился. Соответствующий законопроект приняли депутаты Московской областной думы в четверг, 12 декабря, сообщил телеканал "360".
Так, доходы и расходы бюджета Московской области уменьшили на 29,8 миллиона рублей. При этом в следующем году их увеличат на 1,3 миллиона рублей, а в 2021-м – на 373,6 миллиона рублей.
"Общие параметры бюджета по расходам и доходам изменяются в совокупности на 30 миллионов рублей на сумму уменьшения безвозмездных поступлений", – рассказала Елена Мухтиярова, министр экономики и финансов Московской области.
Также сообщается, что область увеличит расходы на строительство дорог, переработку мусора и образование.