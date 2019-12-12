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Новости Подмосковья
2019-12-12T17:20+0300
https://ria.ru/20191212/1562323264.html
Изменения в бюджет Подмосковья внесли на заседании Мособлдуме
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РИА Новости

Изменения в бюджет Подмосковья внесли на заседании Мособлдуме

17:20 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМонета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Бюджет Подмосковья на 2019 год уменьшился. Соответствующий законопроект приняли депутаты Московской областной думы в четверг, 12 декабря, сообщил телеканал "360".
Так, доходы и расходы бюджета Московской области уменьшили на 29,8 миллиона рублей. При этом в следующем году их увеличат на 1,3 миллиона рублей, а в 2021-м – на 373,6 миллиона рублей.
"Общие параметры бюджета по расходам и доходам изменяются в совокупности на 30 миллионов рублей на сумму уменьшения безвозмездных поступлений", – рассказала Елена Мухтиярова, министр экономики и финансов Московской области.
Также сообщается, что область увеличит расходы на строительство дорог, переработку мусора и образование.
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Новости ПодмосковьяМосковская областная думаМосковская область
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