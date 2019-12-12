Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T17:04+0300
https://ria.ru/20191212/1562322325.html
Москва простилась с Юрием Лужковым
https://cdn23.img.ria.ru/images/156230/91/1562309155_0:39:3115:1791_1036x0_80_0_0_5d0eb751c70402a222a91f5a7725cbee.jpg
РИА Новости

Москва простилась с Юрием Лужковым

17:04 12.12.2019
4014
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сотни людей пришли проститься с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Первые лица страны и обычные москвичи несколько часов несли цветы в храм Христа Спасителя. После прощания и отпевания Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.
Уже к семи утра у пешеходного перехода близ храма Христа Спасителя около пятидесяти человек терпеливо ждали разрешения сотрудников Росгвардии войти в храм. Подходы к нему были оцеплены, а движение транспорта на прилегающих улицах — ограничено. В итоге церемония в храме длилась более шести часов, а проститься с бывшим столичным градоначальником пришли в том числе многие политики и знаменитости.
Бывший мэр города Москвы Юрий Лужков
Вчера, 20:36
Врач из мюнхенской клиники рассказал, почему не смогли спасти Лужкова

Фантастически любящий жизнь человек

Ректор МГУ Виктор Садовничий вспомнил Лужкова как неординарного человека с огромным количеством идей, который за считанные месяцы в тяжёлые 90-ые превратил замусоренный город в столицу подобающего вида.
"Есть трудяги, честные, и они спасают ситуацию, народ, родину, Юрий Михайлович относился к таким людям. Эпоха была такая. Давайте вспомним 81-92 год, Москву: 10 минут ходьбы от метро "Университет" до МГУ, но студенты и профессора боялись идти пешком - груды мусора, бомжи, всего хватало, что делало Москву абсолютно неприемлемой для жизни. Пришёл Юрий Михайлович, взялся за это, и буквально месяцы прошли и Москва стала приобретать тот вид, который ей подобает... Стали расти современные жилые дома, уходили пятиэтажки, когда колоссальную поддержку получили театры, музеи", - сказал Садовничий.
Мэр Москвы Юрий Лужков
10 декабря, 17:21
Сегодняшняя Москва - это на 80% заслуга Лужкова, считает Степашин
Художественному руководителю Театра эстрады Геннадию Хазанову экс-мэр запомнился как уникальный, творческий человек, который фантастически любил жизнь.
"В конце девяностых годов конкретно Юрий Михайлович (Лужков) доверил мне место художественного руководителя московского Театра эстрады, которым я руковожу по сей день. Но это все не важно. Главное, что это был уникальный, творческий, фантастически любящий жизнь человек", - сказал журналистам Хазанов.

Патриот с добрым сердцем

Проститься с бывшим московским градоначальником также пришел художник Александр Шилов. Он отметил, что Лужков был "великий патриот с удивительно тонким, добрым сердцем". Певица Надежда Бабкина выразила соболезнования родным и близким и поблагодарила экс-мэра "за то, что он был удивительным руководителем с человеческим лицом".
Мэр Москвы Юрий Лужков
10 декабря, 16:44Акценты
"Кепка защищает…" Самые яркие высказывания Юрия Лужкова Круглолицый, в кожаной кепке. Энергичный, решительный, острый на язык. Любитель футбола и пчел. Можно относиться к нему как угодно, но нельзя не признать, что с именем Лужкова связана целая эпоха в истории Москвы.
"Вы любили людей и думали о жизни в огромном мегаполисе Москва. Вы были масштабным руководителем, хозяйственником, политиком... я вам искренне благодарна, что вы поверили и доверили создать в центре Москвы театр", - сказала она.
В свою очередь, политик, бывший глава Калининградской области Георгий Боос отметил, что хотя Лужков был мэром Москвы, но его можно считать "человеком мира". "Потому что все, что происходило в мире, всегда интересовало его очень живо и во всем он принимал участие. Если где-то была беда, то первым там всегда был Юрий Михайлович, если была несправедливость, то там был Юрий Михайлович", - сказал Боос.
По его словам, если бы не поддержка Лужкова, то, может быть, сегодня не было бы Черноморского флота.
Президент РФ Владимир Путин и бывший мэр Москвы Юрий Лужков на церемонии вручения государственных наград за выдающиеся достижения в Екатерининском зале Кремля
10 декабря, 15:11
Ушла "личность неординарного масштаба". Путин скорбит с семьей Лужкова
"Юрий Михайлович в самые трудные годы, когда его никто не понимал и не поддерживал, вёл активную деятельность по поддержке и флота, и офицеров, их семей, поддержки Севастополя и Крыма, все это его заслуги", - добавил бывший глава Калининградской области.
Зампред правительства Ольга Голодец выразила соболезнования от всего кабинета министров.
"Наша страна понесла утрату. Память о нем всегда будет жить в наших сердцах. Многие восхищались его стремлением сделать лучше в очень непростое время. Он очень много сделал для развития социальной сферы в городе и стране, потому что он заложил некоторые принципы, которые были распространены из Москвы на все пространство страны. Выражаю вам глубокие соболезнования от всего правительства", - сказала Голодец.
‘’Он пережил с городом огромную трансформацию''. Умер Юрий Лужков
10 декабря, 14:57
‘’Он пережил с городом огромную трансформацию''. Умер Юрий ЛужковБывший мэр Москвы Юрий Лужков, возглавлявший столицу с 1992 по 2010 годы, умер в возрасте 83 лет.
Ближе к завершению церемонии в храм Христа Спасителя приехал Владимир Путин, возложил к гробу букет красных роз и перекрестился. После этого глава государства выразил соболезнования родным Лужкова, в том числе его супруге Елене Батуриной и их дочерям, и некоторое время поговорил с вдовой. У Путина с Лужковым, как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, были очень теплые и очень конструктивные отношения, глава государства всегда высоко оценивал его вклад в развитие не только такого гигантского мегаполиса как Москва, но и в целом в развитие страны.

Жемчужины Москвы Лужкова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в прощальном слове во время обряда отпевания отметил заслуги бывшего мэра в реставрации и строительстве многих храмов и в первую очередь "величественного храма Христа Спасителя".
Мэр Москвы Юрий Лужков на открытии ледового дворца Мечта для подготовки фигуристов
10 декабря, 14:47Сказано в эфире
"Яркий и противоречивый". Каким запомнился Юрий ЛужковЭкс-мэр Москвы Юрий Лужков, скончавшийся во вторник в возрасте 83 лет, будет похоронен на Новодевичьем кладбище. О личных качествах и грандиозных проектах Лужкова в эфире радио Sputnik рассказали сенатор Олег Морозов и журналист Андрей Угланов.
"Если бы не настойчивость, не мужество нашего мэра, если бы не его горячая убежденность в правоте того дела, которое он хотел осуществить, восстановить этот порушенный и оскверненный храм, то мы бы сегодня с вами не стояли под его величественными сводами. Но, кроме решающей роли в воссоздании храма Христа Спасителя, Юрий Михайлович уделял большое внимание восстановлению, реставрации и строительству храмов", - сказал патриарх.
В пример предстоятель Русской церкви привел некоторые объекты, которые стали "жемчужинами города Москвы": частично восстановленный исторический облик Красной площади и восстановление Казанского храма у стен Кремля, реставрация Иверских ворот, установление там часовни и помещение в нее копии Иверской иконы Божией Матери. Также он напомнил об особом вкладе бывшего мэра в создание мемориала в честь Великой Отечественной войны на Поклонной горе и строительство там храма Георгия Победоносца.
Мэр Москвы Юрий Лужков на открытии Музейно-выставочного комплекса Рабочий и колхозница в Москве
10 декабря, 14:02
"Таких сегодня не хватает". В России вспоминают Юрия Лужкова
Кроме того, по словам патриарха, Лужков "очень внимательно относился к людям".
"Достаточно сказать, что все социальные инициативы, направленные на поддержание малоимущих в городе Москве, были его инициативами, в том числе и доплата пенсий нашим пенсионерам. Внимательное отношение к тем, кто нуждался, кто требовал помощи и поддержки, были присущи Юрию Михайловичу", - сказал патриарх.
В целом он охарактеризовал политика как "выдающегося человека, государственного мужа, мэра Москвы, несомненно, вписавшего очень важную страницу в ее истории, человека широкой души, сильного ума, доброго сердца".
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
10 декабря, 13:25
В последнем интервью РИА Новости Лужков говорил о жизненных принципах

Похороны

Похороны Лужкова прошли на Новодевичьем кладбище, куда приехали родственники экс-мэра, его близкие, а также официальные лица. В сопровождении оркестра роты почетного караула гроб с телом бывшего градоначальника занесли в белый шатер, где священниками была проведена последняя служба.
Затем рота почетного караула сняла с гроба российский флаг. Предание тела земле проходило под звуки гимна страны и залпы почётного караула. Бывшего московского градоначальника похоронили рядом с писателем Сергеем Михалковым, актрисой Татьяной Самойловой и певицей Людмилой Зыкиной.
После того, как с Лужковым попрощались родственники, на кладбище пригласили обычных горожан, пришедших отдать дань памяти бывшему мэру.
Юрий Лужков — "жесткий парень в мягкой кепке"
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Юрий Лужков занимал должность мэра российской столицы 18 лет, с 1992 по 2010 год.

Мэр Москвы Юрий Лужков на открытии ледового дворца Мечта для подготовки фигуристов
1 из 17

Юрий Лужков занимал должность мэра российской столицы 18 лет, с 1992 по 2010 год.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Донской

Москва, возглавляемая Лужковым, оставалась одной из важнейших опор новой российской экономики.

Президент России Борис Ельцин, королева Великобритании Елизавета II и мэр города Москвы Юрий Лужков на Красной площади во время официального визита королевы в Россию
2 из 17

Москва, возглавляемая Лужковым, оставалась одной из важнейших опор новой российской экономики.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
© РИА Новости / Александр Поляков

В качестве хозяина гигантского города Лужков снискал у москвичей прочный авторитет, который помог ему переизбираться на пост градоначальника.

Мэр Москвы Юрий Лужков на церемонии открытия шестого Большого московского фестиваля пива
3 из 17

В качестве хозяина гигантского города Лужков снискал у москвичей прочный авторитет, который помог ему переизбираться на пост градоначальника.

© РИА Новости / Александр Поляков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной в единый день голосования на избирательном участке в Москве.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной в единый день голосования на избирательном участке № 142 в Москве
4 из 17

Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной в единый день голосования на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Одной из самых сильных страстей мэра Москвы было градостроительство.

Мэр Москвы Юрий Лужков во время показа коллекции модельера Валентина Юдашкина в Гостином Дворе
5 из 17

Одной из самых сильных страстей мэра Москвы было градостроительство.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

МКАД и Третье кольцо, храм Христа Спасителя, Манежная площадь, Дом музыки на Красных холмах, монорельсовая дорога — все это появилось в эпоху Лужкова.

Президент РФ Владимир Путин и бывший мэр Москвы Юрий Лужков на церемонии вручения государственных наград за выдающиеся достижения в Екатерининском зале Кремля
6 из 17

МКАД и Третье кольцо, храм Христа Спасителя, Манежная площадь, Дом музыки на Красных холмах, монорельсовая дорога — все это появилось в эпоху Лужкова.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Дмитрий Медведев и Юрий Лужков на церемонии открытия станции столичного метро "Славянский бульвар". Седьмое сентября 2008 года.

Президент России Дмитрий Медведев и мэр столицы Юрий Лужков во время церемонии открытия новой станции столичного метро Славянский бульвар. 7 сентября 2008
7 из 17

Дмитрий Медведев и Юрий Лужков на церемонии открытия станции столичного метро "Славянский бульвар". Седьмое сентября 2008 года.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Лужков, по первой профессии инженер-химик, успевал не только благоустраивать город, но и вести изобретательскую деятельность.

Мэр Москвы Юрий Лужков с сувениром, полученным в подарок на 3-м Московском фестивале пива Братина-2001 в Лужниках
8 из 17

Лужков, по первой профессии инженер-химик, успевал не только благоустраивать город, но и вести изобретательскую деятельность.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В активе экс-мэра более 200 печатных трудов, около 50 патентов, в том числе на изобретение МКАД, пчелиного улья, кулебяки и даже парфюмерии.

Мэр Москвы Юрий Лужков на открытии Музейно-выставочного комплекса Рабочий и колхозница в Москве
9 из 17

В активе экс-мэра более 200 печатных трудов, около 50 патентов, в том числе на изобретение МКАД, пчелиного улья, кулебяки и даже парфюмерии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Собченко / Перейти в фотобанк

Лужков был соавтором группы инженеров "Мосводоканала", разработавшей новую установку для озонирования воды.

Мэр Москвы Юрий Лужков принял участие в посадке деревьев во время общегородского субботника на территории спорткомплекса Лужники
10 из 17

Лужков был соавтором группы инженеров "Мосводоканала", разработавшей новую установку для озонирования воды.

© РИА Новости / Григорий Собченко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Лужков сыграл важную роль в развитии МГУ. По проекту с Москвой были построены Ломоносовский корпус, Шуваловский, библиотека, медицинский центр, гимназия.

Мэр Москвы Юрий Лужков, госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время церемонии открытия памятника американскому поэту Уолту Уитмену у Гуманитарного корпуса МГУ имени М.В.Ломоносова
11 из 17

Лужков сыграл важную роль в развитии МГУ. По проекту с Москвой были построены Ломоносовский корпус, Шуваловский, библиотека, медицинский центр, гимназия.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Юрий Лужков, Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной церемонии открытия Дня города. Сентябрь 2009 года.

Мэр Москвы Юрий Лужков, президент РФ Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной церемонии открытия Дня города, которая проходит на Тверской площади. 5 сентября 2009 года
12 из 17

Юрий Лужков, Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной церемонии открытия Дня города. Сентябрь 2009 года.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Родионов

Юрий Михайлович был известен спортивными увлечениями. Он выходил на футбольное поле в любую погоду и "заразил" других членов правительства игрой в футбол.

Матч по футболу между сборными командами правительства Москвы и творческой интеллигенции столицы
13 из 17

Юрий Михайлович был известен спортивными увлечениями. Он выходил на футбольное поле в любую погоду и "заразил" других членов правительства игрой в футбол.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© РИА Новости / Михаил Фомичев

Юрий Лужков во время церемонии передачи кубка футбольной Лиги чемпионов в ГУМе в Москве.

Мэр Москвы Юрий Лужков во время церемонии передачи кубка футбольной Лиги чемпионов в ГУМе в Москве
14 из 17

Юрий Лужков во время церемонии передачи кубка футбольной Лиги чемпионов в ГУМе в Москве.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
© РИА Новости / Руслан Кривобок

В сентябре 1999 года после серии терактов в Москве по инициативе мэра был введен особый режим, ужесточивший правила пребывания приезжих в городе.

Мэр Москвы Юрий Лужков у жилого многоэтажного панельного дома по улице Королева, где произошел взрыв, вызвавший обрушение и пожар
15 из 17

В сентябре 1999 года после серии терактов в Москве по инициативе мэра был введен особый режим, ужесточивший правила пребывания приезжих в городе.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
© РИА Новости / Игорь Михалев

Постоянным головным убором Юрия Лужкова была кепка. Иностранные журналисты даже прозвали его "жестким парнем в мягкой кепке".

Мэр Москвы Юрий Лужков
16 из 17

Постоянным головным убором Юрия Лужкова была кепка. Иностранные журналисты даже прозвали его "жестким парнем в мягкой кепке".

© РИА Новости / Игорь Михалев
© AP Photo / Sergei Karpukhin

Юрий Лужков с Майклом Джексоном в Москве. Фото 1996 года.

Мэр Москвы Юрий Лужков в певцом Майклом Джексоном в Москве. 1996 год
17 из 17

Юрий Лужков с Майклом Джексоном в Москве. Фото 1996 года.

© AP Photo / Sergei Karpukhin
1 из 17

Юрий Лужков занимал должность мэра российской столицы 18 лет, с 1992 по 2010 год.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 17

Москва, возглавляемая Лужковым, оставалась одной из важнейших опор новой российской экономики.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
3 из 17

В качестве хозяина гигантского города Лужков снискал у москвичей прочный авторитет, который помог ему переизбираться на пост градоначальника.

© РИА Новости / Александр Поляков
4 из 17

Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной в единый день голосования на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 17

Одной из самых сильных страстей мэра Москвы было градостроительство.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 17

МКАД и Третье кольцо, храм Христа Спасителя, Манежная площадь, Дом музыки на Красных холмах, монорельсовая дорога — все это появилось в эпоху Лужкова.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
7 из 17

Дмитрий Медведев и Юрий Лужков на церемонии открытия станции столичного метро "Славянский бульвар". Седьмое сентября 2008 года.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
8 из 17

Лужков, по первой профессии инженер-химик, успевал не только благоустраивать город, но и вести изобретательскую деятельность.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
9 из 17

В активе экс-мэра более 200 печатных трудов, около 50 патентов, в том числе на изобретение МКАД, пчелиного улья, кулебяки и даже парфюмерии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 17

Лужков был соавтором группы инженеров "Мосводоканала", разработавшей новую установку для озонирования воды.

© РИА Новости / Григорий Собченко
Перейти в фотобанк
11 из 17

Лужков сыграл важную роль в развитии МГУ. По проекту с Москвой были построены Ломоносовский корпус, Шуваловский, библиотека, медицинский центр, гимназия.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
12 из 17

Юрий Лужков, Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной церемонии открытия Дня города. Сентябрь 2009 года.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
13 из 17

Юрий Михайлович был известен спортивными увлечениями. Он выходил на футбольное поле в любую погоду и "заразил" других членов правительства игрой в футбол.

© РИА Новости / Владимир Родионов
14 из 17

Юрий Лужков во время церемонии передачи кубка футбольной Лиги чемпионов в ГУМе в Москве.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
15 из 17

В сентябре 1999 года после серии терактов в Москве по инициативе мэра был введен особый режим, ужесточивший правила пребывания приезжих в городе.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
16 из 17

Постоянным головным убором Юрия Лужкова была кепка. Иностранные журналисты даже прозвали его "жестким парнем в мягкой кепке".

© РИА Новости / Игорь Михалев
17 из 17

Юрий Лужков с Майклом Джексоном в Москве. Фото 1996 года.

© AP Photo / Sergei Karpukhin
3002011
Обсудить 0
Сергей СобянинВладимир ПутинЮрий ЛужковОбщество
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Портрет Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
Родные рассказали, почему во время прощания с Лужковым гроб был закрыт
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Олеся Трофимова
"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
Логотип компании Skoda
Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
Золото
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"
Эвакуация ребенка, найденного под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Вдова Ю. Лужкова Елена Батурина, дочери Ю. Лужкова Елена и Ольга на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому телеканалу
Фотографии с места ДТП из материалов дела
"Таких аварий не бывает". Виновника смертельного ДТП на МКАД ищут год
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Курительная комната в терминале аэропорта Внуково
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
Мужчина считает деньги возле уличного кафе в центре Киева, Украина
Чудо на миллиарды: украинская экономика готовит большой сюрприз
Отказ от алкоголя
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:46В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
19:00Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
18:59В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС
18:56Левинталь назвал причину своей отставки с поста губернатора ЕАО
18:53В Госдуме назвали отставку Левченко закономерной
Лента новостейМолния