Москва простилась с Юрием Лужковым

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сотни людей пришли проститься с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Первые лица страны и обычные москвичи несколько часов несли цветы в храм Христа Спасителя. После прощания и отпевания Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

Уже к семи утра у пешеходного перехода близ храма Христа Спасителя около пятидесяти человек терпеливо ждали разрешения сотрудников Росгвардии войти в храм. Подходы к нему были оцеплены, а движение транспорта на прилегающих улицах — ограничено. В итоге церемония в храме длилась более шести часов, а проститься с бывшим столичным градоначальником пришли в том числе многие политики и знаменитости.

Фантастически любящий жизнь человек

Ректор МГУ Виктор Садовничий вспомнил Лужкова как неординарного человека с огромным количеством идей, который за считанные месяцы в тяжёлые 90-ые превратил замусоренный город в столицу подобающего вида.

"Есть трудяги, честные, и они спасают ситуацию, народ, родину, Юрий Михайлович относился к таким людям. Эпоха была такая. Давайте вспомним 81-92 год, Москву: 10 минут ходьбы от метро "Университет" до МГУ, но студенты и профессора боялись идти пешком - груды мусора, бомжи, всего хватало, что делало Москву абсолютно неприемлемой для жизни. Пришёл Юрий Михайлович, взялся за это, и буквально месяцы прошли и Москва стала приобретать тот вид, который ей подобает... Стали расти современные жилые дома, уходили пятиэтажки, когда колоссальную поддержку получили театры, музеи", - сказал Садовничий.

Художественному руководителю Театра эстрады Геннадию Хазанову экс-мэр запомнился как уникальный, творческий человек, который фантастически любил жизнь.

"В конце девяностых годов конкретно Юрий Михайлович (Лужков) доверил мне место художественного руководителя московского Театра эстрады, которым я руковожу по сей день. Но это все не важно. Главное, что это был уникальный, творческий, фантастически любящий жизнь человек", - сказал журналистам Хазанов.

Патриот с добрым сердцем

Проститься с бывшим московским градоначальником также пришел художник Александр Шилов. Он отметил, что Лужков был "великий патриот с удивительно тонким, добрым сердцем". Певица Надежда Бабкина выразила соболезнования родным и близким и поблагодарила экс-мэра "за то, что он был удивительным руководителем с человеческим лицом".

"Вы любили людей и думали о жизни в огромном мегаполисе Москва. Вы были масштабным руководителем, хозяйственником, политиком... я вам искренне благодарна, что вы поверили и доверили создать в центре Москвы театр", - сказала она.

В свою очередь, политик, бывший глава Калининградской области Георгий Боос отметил, что хотя Лужков был мэром Москвы, но его можно считать "человеком мира". "Потому что все, что происходило в мире, всегда интересовало его очень живо и во всем он принимал участие. Если где-то была беда, то первым там всегда был Юрий Михайлович, если была несправедливость, то там был Юрий Михайлович", - сказал Боос.

По его словам, если бы не поддержка Лужкова, то, может быть, сегодня не было бы Черноморского флота.

"Юрий Михайлович в самые трудные годы, когда его никто не понимал и не поддерживал, вёл активную деятельность по поддержке и флота, и офицеров, их семей, поддержки Севастополя и Крыма, все это его заслуги", - добавил бывший глава Калининградской области.

Зампред правительства Ольга Голодец выразила соболезнования от всего кабинета министров.

"Наша страна понесла утрату. Память о нем всегда будет жить в наших сердцах. Многие восхищались его стремлением сделать лучше в очень непростое время. Он очень много сделал для развития социальной сферы в городе и стране, потому что он заложил некоторые принципы, которые были распространены из Москвы на все пространство страны. Выражаю вам глубокие соболезнования от всего правительства", - сказала Голодец.

Ближе к завершению церемонии в храм Христа Спасителя приехал Владимир Путин, возложил к гробу букет красных роз и перекрестился. После этого глава государства выразил соболезнования родным Лужкова, в том числе его супруге Елене Батуриной и их дочерям, и некоторое время поговорил с вдовой. У Путина с Лужковым, как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, были очень теплые и очень конструктивные отношения, глава государства всегда высоко оценивал его вклад в развитие не только такого гигантского мегаполиса как Москва, но и в целом в развитие страны.

Жемчужины Москвы Лужкова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в прощальном слове во время обряда отпевания отметил заслуги бывшего мэра в реставрации и строительстве многих храмов и в первую очередь "величественного храма Христа Спасителя".

"Если бы не настойчивость, не мужество нашего мэра, если бы не его горячая убежденность в правоте того дела, которое он хотел осуществить, восстановить этот порушенный и оскверненный храм, то мы бы сегодня с вами не стояли под его величественными сводами. Но, кроме решающей роли в воссоздании храма Христа Спасителя, Юрий Михайлович уделял большое внимание восстановлению, реставрации и строительству храмов", - сказал патриарх.

В пример предстоятель Русской церкви привел некоторые объекты, которые стали "жемчужинами города Москвы": частично восстановленный исторический облик Красной площади и восстановление Казанского храма у стен Кремля, реставрация Иверских ворот, установление там часовни и помещение в нее копии Иверской иконы Божией Матери. Также он напомнил об особом вкладе бывшего мэра в создание мемориала в честь Великой Отечественной войны на Поклонной горе и строительство там храма Георгия Победоносца.

Кроме того, по словам патриарха, Лужков "очень внимательно относился к людям".

"Достаточно сказать, что все социальные инициативы, направленные на поддержание малоимущих в городе Москве, были его инициативами, в том числе и доплата пенсий нашим пенсионерам. Внимательное отношение к тем, кто нуждался, кто требовал помощи и поддержки, были присущи Юрию Михайловичу", - сказал патриарх.

В целом он охарактеризовал политика как "выдающегося человека, государственного мужа, мэра Москвы, несомненно, вписавшего очень важную страницу в ее истории, человека широкой души, сильного ума, доброго сердца".

Похороны

Похороны Лужкова прошли на Новодевичьем кладбище, куда приехали родственники экс-мэра, его близкие, а также официальные лица. В сопровождении оркестра роты почетного караула гроб с телом бывшего градоначальника занесли в белый шатер, где священниками была проведена последняя служба.

Затем рота почетного караула сняла с гроба российский флаг. Предание тела земле проходило под звуки гимна страны и залпы почётного караула. Бывшего московского градоначальника похоронили рядом с писателем Сергеем Михалковым, актрисой Татьяной Самойловой и певицей Людмилой Зыкиной.