Минимальный взнос за капремонт в Подмосковье останется прежним

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. В 2020 году минимальный взнос за капитальный ремонт в Подмосковье составит 9,07 рубля с одного квадратного метра. Размер взноса остается неизменным третий год подряд. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ Московской области.
"На 2020 год губернатором Андреем Воробьевым принято решение оставить уровень минимального взноса прежним, то есть 9,07 рубля с квадратного метра", – заявил и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
В капитальный ремонт дома включены работы по обновлению фасада, замене инженерных систем, ремонту подвальных помещений, установке общедомовых узлов учета потребления коммунальных ресурсов. Также проводится замена устаревшего лифтового оборудования.
Особое внимание в области уделяют повышению энергоэффективности жилых зданий и энергосбережению.
В 2019 году ремонт был проведен в более чем 2,4 тысячи жилых зданий Подмосковья. Всего за время реализации проекта с 2014 по 2049 год обновлено более 44,3 тысячи многоквартирных домов.