Минимальный взнос за капремонт в Подмосковье останется прежним

"На 2020 год губернатором Андреем Воробьевым принято решение оставить уровень минимального взноса прежним, то есть 9,07 рубля с квадратного метра", – заявил и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В 2019 году ремонт был проведен в более чем 2,4 тысячи жилых зданий Подмосковья. Всего за время реализации проекта с 2014 по 2049 год обновлено более 44,3 тысячи многоквартирных домов.