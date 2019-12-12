В МО определили основные цели экономического развития до 2030 года

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Министр экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова на заседании Мособлдумы 12 декабря назвала основные направления развития Московской области до 2030 года, сообщил телеканал . Министр экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова на заседании Мособлдумы 12 декабря назвала основные направления развития Московской области до 2030 года, сообщил телеканал "360"

Достижение поставленных задач будет измеряться по трем ключевым показателям: рост ВРП на душу населения, рост реальных денежных доходов и обеспечение 90% удовлетворенности населения качеством жизни.

"Стратегия охватывает все сферы регионального социально-экономического развития – 15 приоритетных направлений классифицируются по трем основным группам: это социальная сфера, экономика и инфраструктура", – рассказала Мухтиярова.

Основной упор в социальной сфере сделают на демографию, здравоохранение, образование, культуру и безопасность. А в экономике будут развивать малый и средний бизнес, центры экономического роста, агропромышленный комплекс. Также будут увеличивать экспорт и производительность труда.