В МО определили основные цели экономического развития до 2030 года

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Министр экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова на заседании Мособлдумы 12 декабря назвала основные направления развития Московской области до 2030 года, сообщил телеканал "360".
Достижение поставленных задач будет измеряться по трем ключевым показателям: рост ВРП на душу населения, рост реальных денежных доходов и обеспечение 90% удовлетворенности населения качеством жизни.
"Стратегия охватывает все сферы регионального социально-экономического развития – 15 приоритетных направлений классифицируются по трем основным группам: это социальная сфера, экономика и инфраструктура", – рассказала Мухтиярова.
Основной упор в социальной сфере сделают на демографию, здравоохранение, образование, культуру и безопасность. А в экономике будут развивать малый и средний бизнес, центры экономического роста, агропромышленный комплекс. Также будут увеличивать экспорт и производительность труда.
По словам министра, ключевую роль в структуре ВРП в Подмосковье играют обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги, оптовая и розничная торговля. Эти три вида экономической деятельности дают две трети вклада в ВРП области. Они же обеспечивают почти 60% налоговых доходов в бюджет региона.