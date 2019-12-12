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Новости Подмосковья
2019-12-12T16:59+0300
https://ria.ru/20191212/1562321891.html
В МО определили основные цели экономического развития до 2030 года
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РИА Новости

В МО определили основные цели экономического развития до 2030 года

16:59 12.12.2019
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© РИА Новости / Антон ДенисовНовый жилой комплекс в Московской области
Новый жилой комплекс в Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Министр экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова на заседании Мособлдумы 12 декабря назвала основные направления развития Московской области до 2030 года, сообщил телеканал "360".
Достижение поставленных задач будет измеряться по трем ключевым показателям: рост ВРП на душу населения, рост реальных денежных доходов и обеспечение 90% удовлетворенности населения качеством жизни.

"Стратегия охватывает все сферы регионального социально-экономического развития – 15 приоритетных направлений классифицируются по трем основным группам: это социальная сфера, экономика и инфраструктура", – рассказала Мухтиярова.

Основной упор в социальной сфере сделают на демографию, здравоохранение, образование, культуру и безопасность. А в экономике будут развивать малый и средний бизнес, центры экономического роста, агропромышленный комплекс. Также будут увеличивать экспорт и производительность труда.
По словам министра, ключевую роль в структуре ВРП в Подмосковье играют обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги, оптовая и розничная торговля. Эти три вида экономической деятельности дают две трети вклада в ВРП области. Они же обеспечивают почти 60% налоговых доходов в бюджет региона.
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Новости ПодмосковьяМособлдумаМосковская область
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