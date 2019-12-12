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2019-12-12T16:56+0300
https://ria.ru/20191212/1562321720.html
Лоза ответил Успенской на критику его слов о финансировании ВСУ
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РИА Новости

Лоза ответил Успенской на критику его слов о финансировании ВСУ

16:56 12.12.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Музыкант и композитор Юрий Лоза. Архивное фото
МОСКВА 12 дек — РИА Новости. Российский композитор Юрий Лоза в беседе с "Газетой.Ru" заявил, что часть средств с выступлений Михаила Жванецкого и Бориса Гребенщикова, так как же как и с концертов Любови Успенской, на Украине уходит на поддержку ВСУ.
Композитор не знает, почему Успенская могла обидеться на него за поддержку Софии Ротару, которая недавно после перерыва выступила в России.
"Все нападки на Ротару беспочвенны. Хотите нападать — приведите конкретный текст. Никто не привел. А если нет текста, но нет и нападок, это глупость", — заявил Лоза.
Он пояснил, что, если билеты на концерты Успенской на Украине продавались легально, то часть средств пошла на поддержку украинских военных.
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Лоза несколько раз подчеркнул, что на Украине существует подобный закон.
"И Жванецкий, и Успенская, и Гребенщиков, и все, кто там работал легально, отстегивали какую-то часть, потому что это установлено законом", — рассказал композитор.
Ранее композитор в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что из-за действующих законов на Украине часть средств с любых концертов, в том числе и российских исполнителей, идет на поддержку ВСУ.
Любовь Успенская в ответ раскритиковала композитора за его слова, отметив, что он пытается очернить и унизить талантливых людей.
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КультураШоу-бизнесЛюбовь УспенскаяЮрий ЛозаВооруженные силы УкраиныБорис ГребенщиковРоссияСофия РотаруУкраина
Популярные комментарии
Какой был,такой примерно и остался! Во!👍 парень !
12 декабря, 17:02
Санчес-Панчес Альварес.
1300000
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