Лоза ответил Успенской на критику его слов о финансировании ВСУ

МОСКВА 12 дек — РИА Новости. Российский композитор Юрий Лоза в беседе с "Газетой.Ru" заявил, что часть средств с выступлений Михаила Жванецкого и Бориса Гребенщикова, так как же как и с концертов Любови Успенской, на Украине уходит на поддержку ВСУ.
Композитор не знает, почему Успенская могла обидеться на него за поддержку Софии Ротару, которая недавно после перерыва выступила в России.
"Все нападки на Ротару беспочвенны. Хотите нападать — приведите конкретный текст. Никто не привел. А если нет текста, но нет и нападок, это глупость", — заявил Лоза.
Он пояснил, что, если билеты на концерты Успенской на Украине продавались легально, то часть средств пошла на поддержку украинских военных.
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Лоза несколько раз подчеркнул, что на Украине существует подобный закон.
"И Жванецкий, и Успенская, и Гребенщиков, и все, кто там работал легально, отстегивали какую-то часть, потому что это установлено законом", — рассказал композитор.
Ранее композитор в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что из-за действующих законов на Украине часть средств с любых концертов, в том числе и российских исполнителей, идет на поддержку ВСУ.
Любовь Успенская в ответ раскритиковала композитора за его слова, отметив, что он пытается очернить и унизить талантливых людей.
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