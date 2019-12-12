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Литва поддержит продление антироссийских санкций на саммите ЕС
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РИА Новости

Литва поддержит продление антироссийских санкций на саммите ЕС

16:46 12.12.2019 (обновлено: 16:47 12.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГитанас Науседа
Гитанас Науседа
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Гитанас Науседа. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Евросоюзу следует продлить санкции против России, чтобы был стимул для реализации минских соглашений.
"Считаю, что это был первый шаг в правильном направлении, но я думаю, что нужно намного больше сотрудничества со стороны России, чтобы достигнуть финальных результатов", - сказал Науседа журналистам перед началом саммита в Брюсселе, говоря о переговорах в Париже 9 декабря.
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"Мы можем поладить". НАТО планирует отказаться от "российской угрозы"
По его словам, он настроен "оптимистично, но осторожно". "Санкции должны быть продлены, потому что сейчас для России нужна мотивация, чтобы выполнить все обещания", - считает президент Литвы.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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Гитанас НауседаЕвросоюзРоссияЛитваВ миреЭкономика
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