Литва поддержит продление антироссийских санкций на саммите ЕС

"Считаю, что это был первый шаг в правильном направлении, но я думаю, что нужно намного больше сотрудничества со стороны России, чтобы достигнуть финальных результатов", - сказал Науседа журналистам перед началом саммита в Брюсселе, говоря о переговорах в Париже 9 декабря.

По его словам, он настроен "оптимистично, но осторожно". "Санкции должны быть продлены, потому что сейчас для России нужна мотивация, чтобы выполнить все обещания", - считает президент Литвы.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.