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2019-12-12T16:18+0300
https://ria.ru/20191212/1562319805.html
В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по "Северному потоку — 2"
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РИА Новости

В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по "Северному потоку — 2"

16:18 12.12.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT заявил, что проект "Северный поток — 2" будет реализован несмотря на то, что за его приостановку идет бесчестная борьба.
"Американцы выкручивают руки своим европейским партнерам с тем, чтобы они вышли из проекта".
Владимир Джабаров
Владимир Джабаров
По его словам, Берлин не готов пойти на "капитуляцию" в ущерб своим интересам, добавив, что заявление немецкого депутата связано с "внутриполитической борьбой в стране".
Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
Строительство газопровода Северный поток-2
Вчера, 01:49
Лавров: действия конгресса США не остановят "Северный поток – 2"
Депутат заявил, что попытки "торпедировать" реализацию "Северного потока – 2" должны были вынудить правительство Меркель немедленно встать на его защиту из-за его важности для обеспечения энергобезопасности ФРГ.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
В октябре Дания выдала разрешение на прокладку трубопровода на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. До этого проект согласовали с Германией, Швецией и Финляндией.
Против его реализации выступают Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и несколько других государств, в том числе Польша, Литва и Латвия.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
5500003
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Северный поток — 2Владимир ДжабаровСовет Федерации РФБундестаг ГерманииГерманияСШАВ миреЭкономика
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