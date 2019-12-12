В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по "Северному потоку — 2"

"Американцы выкручивают руки своим европейским партнерам с тем, чтобы они вышли из проекта". Владимир Джабаров

По его словам, Берлин не готов пойти на "капитуляцию" в ущерб своим интересам, добавив, что заявление немецкого депутата связано с "внутриполитической борьбой в стране".

Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.

Депутат заявил, что попытки "торпедировать" реализацию "Северного потока – 2" должны были вынудить правительство Меркель немедленно встать на его защиту из-за его важности для обеспечения энергобезопасности ФРГ.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

В октябре Дания выдала разрешение на прокладку трубопровода на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. До этого проект согласовали с Германией, Швецией и Финляндией.