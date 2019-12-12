В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT заявил, что проект "Северный поток — 2" будет реализован несмотря на то, что за его приостановку идет бесчестная борьба.
"Американцы выкручивают руки своим европейским партнерам с тем, чтобы они вышли из проекта".
По его словам, Берлин не готов пойти на "капитуляцию" в ущерб своим интересам, добавив, что заявление немецкого депутата связано с "внутриполитической борьбой в стране".
Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
Депутат заявил, что попытки "торпедировать" реализацию "Северного потока – 2" должны были вынудить правительство Меркель немедленно встать на его защиту из-за его важности для обеспечения энергобезопасности ФРГ.
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
В октябре Дания выдала разрешение на прокладку трубопровода на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. До этого проект согласовали с Германией, Швецией и Финляндией.
Против его реализации выступают Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и несколько других государств, в том числе Польша, Литва и Латвия.
30 сентября, 11:18"Северный поток — 2"