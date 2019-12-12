Нацсовет по ТВ вынес предупреждение телеканалу "112.Украина"

КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу "112.Украина" из-за нарушения правил вещания в день памяти, сообщил в четверг член регулятора Сергей Костинский.
"Национальный совет применил к телеканалу "112.Украина" санкцию "предупреждение" за нарушения правил ведения вещания 29 августа - в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал Костинский на своей странице в Facebook.
Ранее парламент Украины создал комиссию по расследованию деятельности телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и обеспечения противодействия "информационному воздействию" РФ. Канал "112 Украина" принадлежит соратнику главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Тарасу Козаку.