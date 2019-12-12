Нацсовет по ТВ вынес предупреждение телеканалу "112.Украина"

Ранее парламент Украины создал комиссию по расследованию деятельности телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и обеспечения противодействия "информационному воздействию" РФ. Канал "112 Украина" принадлежит соратнику главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Тарасу Козаку.