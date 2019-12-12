Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T16:08+0300
https://ria.ru/20191212/1562319039.html
Нацсовет по ТВ вынес предупреждение телеканалу "112.Украина"
https://cdn25.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:300:2500:1706_1036x0_80_0_0_5aa902112e446bae8bef4200b80ff615.jpg
РИА Новости

Нацсовет по ТВ вынес предупреждение телеканалу "112.Украина"

16:04 12.12.2019 (обновлено: 16:08 12.12.2019)
440
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу "112.Украина" из-за нарушения правил вещания в день памяти, сообщил в четверг член регулятора Сергей Костинский.
"Национальный совет применил к телеканалу "112.Украина" санкцию "предупреждение" за нарушения правил ведения вещания 29 августа - в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал Костинский на своей странице в Facebook.
Facebook
28 сентября, 18:19
Пользователи Facebook устроили флешмоб в поддержку телеканала "112.Украина"
Ранее парламент Украины создал комиссию по расследованию деятельности телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и обеспечения противодействия "информационному воздействию" РФ. Канал "112 Украина" принадлежит соратнику главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Тарасу Козаку.
0200010
Обсудить 0
УкраинаВ мире
Рекомендуем
Киев
На Украине обнародовали полный список объектов для приватизации
Здание Рейхстага, в котором находится бундестаг Германии.
"Левые" в Германии призвали правительство ввести пошлины на газ из США
Экоактивистка Грета Тунберг на пресс-конференции перед климатическим протестом Марш за климат в Мадриде, Испания
Трамп назвал признание Тунберг "Человеком года" нелепым
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на идею признать Россию "спонсором терроризма"
Пожарная служба Украины
В Одессе вспыхнул пожар в частном детском саду
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
Маас прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Украинская полиция рассказала о причастных к убийству Шеремета
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста "Вечерней Москвы"
Газораспределительная станция в Львовской области
На Украине рассказали об угрозах для Киева от прекращения транзита
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза ответил Успенской на критику его слов о финансировании ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский назвал пять составляющих формулы будущего для Украины
Александр Грушко
В МИД прокомментировали учения НАТО в Восточной Европе в 2020 году
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Захарова: Нидерланды хотят скрыть свои ошибки в расследовании по MH17
Здание Национального Банка Украины в Киеве
Замглавы Нацбанка Украины заявила, что ей угрожают
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:58Харви Вайнштейну сделают операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:46В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
19:00Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
18:59В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС
18:56Левинталь назвал причину своей отставки с поста губернатора ЕАО
Лента новостейМолния