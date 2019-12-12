Краснодарская прокуратура проверит причины пожара в школьном автобусе

СОЧИ, 12 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после возгорания школьного автобуса в Прокуратура организовала проверку после возгорания школьного автобуса в Краснодаре , при котором никто не пострадал, сообщает надзорное ведомство региона.

Отмечается, что в среду вечером произошло возгорание автобуса, который вез 41 ребенка после занятий из школы № 38 домой в поселок Лазурный в Краснодаре. При пожаре никто не пострадал.

"Прокуратурой края организована проверка по факту возгорания автобуса. Предварительно установлено, что причиной возгорания явилось неисправное состояние электропроводки транспортного средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению администрацией школы и транспортной организацией правил организованной перевозки групп детей автобусом.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщает, что возгорание в автобусе было потушено до прибытия пожарно-спасательных подразделений. При этом эвакуированные пассажиры продолжили путь на дополнительно прибывшем автобусе.