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Краснодарская прокуратура проверит причины пожара в школьном автобусе
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РИА Новости

Краснодарская прокуратура проверит причины пожара в школьном автобусе

16:01 12.12.2019 (обновлено: 16:24 12.12.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Архивное фото
СОЧИ, 12 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после возгорания школьного автобуса в Краснодаре, при котором никто не пострадал, сообщает надзорное ведомство региона.
Отмечается, что в среду вечером произошло возгорание автобуса, который вез 41 ребенка после занятий из школы № 38 домой в поселок Лазурный в Краснодаре. При пожаре никто не пострадал.
"Прокуратурой края организована проверка по факту возгорания автобуса. Предварительно установлено, что причиной возгорания явилось неисправное состояние электропроводки транспортного средства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению администрацией школы и транспортной организацией правил организованной перевозки групп детей автобусом.
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщает, что возгорание в автобусе было потушено до прибытия пожарно-спасательных подразделений. При этом эвакуированные пассажиры продолжили путь на дополнительно прибывшем автобусе.
"В свою очередь отмечаем правильность действий сопровождающего при эвакуации. В адрес руководства школы дополнительно будет направлена информация о мерах соблюдения правил пожарной безопасности при перевозке пассажиров", - говорится в сообщении спасателей.
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МЧС РФКраснодарКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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