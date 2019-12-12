"Левые" в Германии призвали правительство ввести пошлины на газ из США

БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Фракция немецкой партии "Левые" в бундестаге призвала правительство ФРГ принять контрмеры против санкций США, направленных на "Северный поток — 2", в том числе пошлины на сжиженный газ, заявил депутат Клаус Эрнст.
"Правительство должно безотлагательно отреагировать всеми доступными дипломатическими мерами, но также и точечными мерами против угрозы санкций со стороны США в отношении "Северного потока — 2". Помимо прочего оно должно взыскивать импортные пошлины со сжиженного газа из США", - приводятся слова политика в пресс-релизе.
Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. В нем вновь заложены средства на "противодействие России" в различных областях. В частности, в согласованном законопроекте предусмотрены санкции из-за строительства газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Теперь документ должен поступить на подпись президенту США.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
30 сентября, 11:18"Северный поток — 2"