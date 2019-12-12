"Левые" в Германии призвали правительство ввести пошлины на газ из США

БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Фракция немецкой партии "Левые" в бундестаге призвала правительство Фракция немецкой партии "Левые" в бундестаге призвала правительство ФРГ принять контрмеры против санкций США , направленных на " Северный поток — 2 ", в том числе пошлины на сжиженный газ, заявил депутат Клаус Эрнст.

"Правительство должно безотлагательно отреагировать всеми доступными дипломатическими мерами, но также и точечными мерами против угрозы санкций со стороны США в отношении "Северного потока — 2". Помимо прочего оно должно взыскивать импортные пошлины со сжиженного газа из США", - приводятся слова политика в пресс-релизе.

Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. В нем вновь заложены средства на "противодействие России" в различных областях. В частности, в согласованном законопроекте предусмотрены санкции из-за строительства газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Теперь документ должен поступить на подпись президенту США.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.