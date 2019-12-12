В Абхазии ввели наказание за нарушение территориальной целостности

СУХУМ, 12 дек - РИА Новости. Депутаты парламента Депутаты парламента Абхазии приняли в окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение территориальной целостности и ведение антиконституционных переговоров, сообщила в четверг пресс-служба парламента республики.

"На заседании сессии депутаты парламента Абхазии обсудили законопроект о внесении изменений в уголовный кодекс республики. За нарушение территориальной целостности Абхазии и ведение антиконституционных переговоров введена уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

Изменения внесены в главу статьи о нарушении территориальной целостности и неприкосновенности. В ней говорится, что действия против Абхазии, направленные на передачу иностранным государствам всей территории республики, либо отделения от территории ее части, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Другая статья предусматривает наказание за ведение антиконституционных переговоров либо заключение антиконституционных договоров. Ещё одна статья определяет наказание за публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Абхазии. Кроме того, предусматривается наказание за поступление на службу в иностранную разведку.