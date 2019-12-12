МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 декабря посетит объединение "КамАЗ" в Набережных Челнах, где ознакомится с новыми производственными линиями и пообщается с работниками, сообщает пресс-служба Кремля.
"Тринадцатого декабря президент России Путин совершит рабочую поездку в Набережные Челны, где посетит объединение "КамАЗ". Глава государства выступит на торжественном митинге, посвященном 50-летию прославленного автозавода, ознакомится с новыми производственными линиями и пообщается с работниками предприятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот же день Путин проведет рабочую встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
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