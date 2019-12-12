Путин 13 декабря посетит объединение "КамАЗ" в Набережных Челнах

"Тринадцатого декабря президент России Путин совершит рабочую поездку в Набережные Челны, где посетит объединение "КамАЗ". Глава государства выступит на торжественном митинге, посвященном 50-летию прославленного автозавода, ознакомится с новыми производственными линиями и пообщается с работниками предприятия", - говорится в сообщении.