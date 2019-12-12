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В Ижевске у пробывшего пять дней с умершей мамой мальчика нашлась тетя
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РИА Новости

В Ижевске у пробывшего пять дней с умершей мамой мальчика нашлась тетя

15:13 12.12.2019
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© РИА Новости / Вячеслав Рунов / Перейти в фотобанкИжевск
Ижевск
© РИА Новости / Вячеслав Рунов
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Ижевск. Архивное фото
УФА, 12 дек - РИА Новости. Детский омбудсмен Удмуртии Ольга Авдеева сообщила, что у мальчика, просидевшего пять дней в квартире с умершей мамой, нашлась тётя, ребёнок будет жить с ней.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов после гибели жительницы Можги и ее 13-летнего сына-инвалида, тела которых обнаружили в квартире, поручил соцслужбам проверить жилища одиноких женщин с детьми. В первый же день проверки социальные работники обнаружили в квартире в Ижевске тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, и ее двухлетнего сына - его успели спасти.
Минздрав региона сообщал, что ребёнок истощён, он был помещён в реанимацию.
По данным уполномоченного по правам ребёнка в Удмуртии Ольги Авдеевой, двухлетний малыш переведён из инфекционной больницы в детскую, идёт на поправку: хорошо кушает и набирает вес.
Врач
10 декабря, 14:58
Власти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка
"Очень живой и любознательный. В ближайшее время с ним начнёт работать психолог. Главное - он не один. Разыскивали родственников, нашлась тётя! У мальчика будет семья!",- написала в Instagram омбудсмен.
Ранее власти региона сообщили, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире умерла его мать. СМИ сообщали, что ребенок после гибели матери пытался шумом привлечь соседей, он открыл кран, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски и погиб от переохлаждения. Кроме того, сообщалось, что жилье было затоплено водой, но этого никто из соседей не заметил, так как квартира расположена на первом этаже, и вода лилась в подвал. Следствие возбудило дело о халатности и сообщило, что тело 51-летней женщины пролежало в квартире около недели, а мальчика - сутки.
Скорая помощь
10 декабря, 10:32
Двухлетний малыш в Ижевске провел 5 дней в квартире с умершей матерью
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Александр БречаловИжевскПроисшествия
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