В Ижевске у пробывшего пять дней с умершей мамой мальчика нашлась тетя

"Очень живой и любознательный. В ближайшее время с ним начнёт работать психолог. Главное - он не один. Разыскивали родственников, нашлась тётя! У мальчика будет семья!",- написала в Instagram омбудсмен.

Ранее власти региона сообщили, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире умерла его мать. СМИ сообщали, что ребенок после гибели матери пытался шумом привлечь соседей, он открыл кран, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски и погиб от переохлаждения. Кроме того, сообщалось, что жилье было затоплено водой, но этого никто из соседей не заметил, так как квартира расположена на первом этаже, и вода лилась в подвал. Следствие возбудило дело о халатности и сообщило, что тело 51-летней женщины пролежало в квартире около недели, а мальчика - сутки.